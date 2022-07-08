Petrol
105.55
0.86%
Euro
17.6294
0.38%
Dolar
17.3141
0.27%
Altın
972.85
0.77%
Borsa
2434
0.35%
Bitcoin
380.579
5.57%
BTXN Coin
6.56
2.82%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C

    Ankara Valiliği'nden sağanak ve sel uyarısı

    Valilik, Kurban Bayramı'nın ilk günü için vatandaşlara uyarıda bulundu. Kuvvetli yağış sonrası muhtemel sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması istendi.
    • Haber Merkezi
    • 08.07.2022 - 17:38
    • Güncelleme : 08.07.2022 - 18:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara Valiliği'nden sağanak ve sel uyarısı

    Başkent Ankara, geçtiğimiz günlerde sağanak yağışlara ve ardından su baskınlarına sahne olmuştu.

    Sürücüler, adeta göle dönen yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, birçok ev ve iş yerini su basmış, hayatını kaybeden vatandaşlar olmuştu.

    Valilikten kritik açıklama

    Ankara Valiliği, olası can kayıplarının önüne geçmek için kent sakinlerini uyardı.

    "Sağanak yağışlara dikkat" başlığıyla yapılan açıklamada, şöyle denildi:

    Bayramın ilk günü için uyarı

    "Bayramın ilk günü sağanak yağışların Ankara'nın merkez, kuzey ve batı kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren gece yarısına kadar kuvvetli olması bekleniyor.

    Sel, su baskını, heyelan...

    Sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır."

    Ankara Valiliği nden sağanak ve sel uyarısı #1

    Ankara Valiliği nden sağanak ve sel uyarısı #2

    Ankara Valiliği nden sağanak ve sel uyarısı #3


    İlginizi Çekebilir

    Merakla beklenen 2023 Volkswagen Amarok tanıtıldı
    Otomobil

    Merakla beklenen 2023 Volkswagen Amarok tanıtıldı

    Shinzo Abe kimdir,kaç yaşında? Shinzo Abe öldü mü?
    Gündem

    Shinzo Abe kimdir,kaç yaşında? Shinzo Abe öldü mü?

    İş hayatından borsa ile milyonerliğe giden yol!
    Metabot

    İş hayatından borsa ile milyonerliğe giden yol!

    Görüş Bildir