Ankara Valiliği'nden sağanak ve sel uyarısı

Valilik, Kurban Bayramı'nın ilk günü için vatandaşlara uyarıda bulundu. Kuvvetli yağış sonrası muhtemel sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması istendi.

Başkent Ankara, geçtiğimiz günlerde sağanak yağışlara ve ardından su baskınlarına sahne olmuştu.

Sürücüler, adeta göle dönen yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, birçok ev ve iş yerini su basmış, hayatını kaybeden vatandaşlar olmuştu.

Valilikten kritik açıklama

Ankara Valiliği, olası can kayıplarının önüne geçmek için kent sakinlerini uyardı.

"Sağanak yağışlara dikkat" başlığıyla yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Bayramın ilk günü için uyarı

"Bayramın ilk günü sağanak yağışların Ankara'nın merkez, kuzey ve batı kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren gece yarısına kadar kuvvetli olması bekleniyor.

Sel, su baskını, heyelan...

Sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır."