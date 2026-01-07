Ankara'da bitmeyen su kesintilerine vatandaştan farklı çözümler

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ankara'nın su çilesi devam ediyor....

Bitmek bilmeyen su kesintileri, vatandaşları canından bezdirmiş durumda.

CHP'li belediyelerin yerel hizmetlerdeki yetersizliği, yaşamı zorlaştırmaya devam ediyor.

Belediyeler, çöp sorunlarının ardından son zamanlarda yaşanan su kesintileriyle tekrar gündemde.

ANKARA'DA SU KRİZİ

İzmir'de yaşanan su krizinin ardından bu kez başkent Ankara'dan 'su kesintisi' haberi geldi.

KESİNTİLER SÜRÜYOR

Kesikköprü hattında yaşanan boru patlamaları nedeniyle Ankara'ya verilen su miktarının yarı yarıya azalması sonucu Başkent'te, 29 Eylül'den bu yana dönüşümlü su kesintileri uygulanıyor.

VATANDAŞ ÇÖZÜMÜNÜ KENDİSİ BULDU

Ankara'da devam eden su kesintilerine çözüm arayan bir genç, bidonları sırayla dizerek su sorunu kendince çözmeye çalıştı.

O anlar Ankara'daki vatandaşların ne kadar zor durumda olduğunu gözler önüne sererken, paylaşıma ise "5 dakikada modüler su deposu nasıl yapılır?" notu düşüldü.