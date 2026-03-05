Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i resmi törenle karşılamıştı.

KÜLLİYE'DE KABUL EDİLDİ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etmişti.

Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, MİT Başkanı İbrahim Kalın, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.

DİPLOMASİ TRAFİĞİ DEVAM EDİYOR

İkili arasında bir görüşme daha gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kapsamda son olarak Malezya Başkanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ile küresel gelişmeler değerlendirildi.

TÜRKİYE-MALEYZA İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye-Malezya iş birliğinin her alanda mükemmel seviyede seyrettiğini, ilişkileri daha da geliştirmek için çalıştıklarını belirtti.

İran’da başlayan ve bölgemizi içine alan çatışma ortamının Türkiye tarafından yakından takip edildiğini belirten Erdoğan, çatışmaların uzamasının bölgeyi daha zorlu süreçlere sokabileceğini, Türkiye’nin diplomasinin yeniden devreye alınması için çalıştığını, liderlerle barış odaklı temaslarının süreceğini ifade etti.