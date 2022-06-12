Ankara'da sağanak sonrası çekilen kareler

Yoğun yağış etkisiyle derenin taştığı Ankara'da sel suları şehirde hayatı felç etti. Selin ardından çekilen kareler, durumun vehametini gözler önüne serdi.

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Tatlar Deresi, yoğun yağışla birlikte taşmaya uğradı.

Selin etkisiyle savrulan araçlar yerinden oynarken, ağaçlar da kırıldı.

İl genelindeki karanlık hava nedeniyle kent bir süreliğine karanlığa gömülürken, yağış sonrasında sular yükseldi.

Yolun karşısına geçemediler

Vatandaşlar yolun karşısına geçmekte güçlük yaşadı.

Dikmen, Keçiören, Etimesgut ve Balgat'ta da bazı ağaçlar devrildi, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Ankara sele teslim oldu ViDEO

Mansur Yavaş neredeydi

Ankara bir anda sel felaketiyle çalkalanırken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Eskişehir'deydi.

Sel ile mücadele eden kentin belediye başkanının o saatlerde farklı bir konu üzerinden bildiri yayınlaması tepki çekti.