Ankara'da su kesintileri kombilerde arızaya neden oluyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ankara'da yaşanan dönüşümlü su kesintileri ve basınç düşüklüğü, kombi arızalarına da neden olmaya başladı.

Etimesgut ilçesinde kombi ustası olarak çalışan Nurettin Geylan, yaptığı açıklamada, su basıncı yetersiz geldiği için son zamanlarda kombi arızalarında artış olduğunu söyledi.

"SÜREKLİ HATALARLA KARŞILAŞIYORUZ"

Geylan, '2 aydır yoğun şekilde sıcak su arıza ihbarları arttı. Bunlarla alakalı da su basıncı yetersiz olduğu, akış debisi olmadığı için kombinin içerisindeki ekipmanlar dönmüyor ve sürekli hatalarla karşılaşıyoruz.' dedi.

"SU OLMADAN HAYAT OLMUYOR"

Geylan, sorunların yüksek katlarda daha çok yaşandığına dikkati çekerek, 'Sıcak su olarak da kalorifer sistemi olarak da çok ciddi anlamda bir problem var şu anda, su olmadan hayat olmuyor maalesef. Suyu bilinçli ve mantıklı kullanmamız gerekiyor.' diye konuştu.

VATANDAŞLARA UYARI

Kombi ustası Yusuf Sever ise vatandaşlara kombi arızası yaşamamaları için bir dizi uyarıda bulundu.

Sever, gece gelen kirli suyun kombilerin veya bataryaların altında bulunan ve 'fleks' olarak adlandırılan esnek bağlantı borularını patlattığını, ayrıca suyla gelen tortuların cihazın içinde suyun ısınmasını sağlayan ana parça olan 'eşanjör' kısmını tıkadığını belirtti.

"SULAR TEKRAR GELDİĞİNDE EVİ SU BASIYOR"

Sular gittiği zaman vatandaşların mutlaka evin ana vanasını kapatması gerektiğini vurgulayan Sever, sular tekrar geldiğinde oluşan basınç nedeniyle evleri su basabildiğini ve parkelerin zarar gördüğünü dile getirdi.

Yusuf Sever, kombi arızalarına karşı alınabilecek en büyük önlemin cihazın altındaki filtrelerin ve pislik tutucuların kontrol edilmesi olduğunu kaydederek, sular kesik olduğu sürece vanaların kapalı konumda tutulması gerektiğini hatırlattı

Sever, "Gece gelen su pis olduğu için kombilerin veya bataryaların altındaki fleksleri patlatıyor, eşanjör kısmını tıkıyor. Vatandaşlar, sular gittiği zaman kesinlikle evin vanasını kapatsınlar." dedi.