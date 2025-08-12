Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: 17 gözaltı

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar sürüyor...

Son operasyon Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirildi.

17 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde aramalar yapıldığı bildirildi.

DÖVİZ BÜROLARINA KAYYUM İSTENDİ

Operasyon, belediye ihaleleriyle ilgili usulsüzlük ve rüşvet iddiaları üzerine başlatılan geniş çaplı soruşturmanın son dalgası olarak gerçekleştirildi.

Savcılığın, eldeki bilgi ve belgeler kapsamında 1 döviz bürosu ve 2 kuyumcu işletmesine kayyum atanmasını talep ettiği öğrenildi.

İHALE SONRASI MİLYONLUK RÜŞVET İDDİASI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yolsuzluk operasyonunun son dalgasında Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden ihale alan A.A., B.Ç., M.Y. ve Y.Y.’nin hak ediş ödemelerini almak üzere Muhittin Böcek’e 195 milyon lira rüşvet verdiği kaydedildi.

Yapılan teknik incelemelerde paraların, Finike’deki bir döviz bürosu hesabına yatırıldığı bir kısmının ise elden teslim edildiği öğrenildi.

Paraların döviz bürosu ile bağlantılı kuyumcular aracılığıyla altına çevrilerek kasalarda saklandığı tespit edildi.

KUYUMCULAR VE DÖVİZ BÜROSU ÜZERİNDEN PARA AKLAMA

Soruşturma kapsamında şüphelilerin para transferlerini sahte döviz alım-satım ya da hurda altın satışı gibi gösterdiği; kuyumcu hesaplarına aktarılan paraların bir bölümü, lüks araç alımlarında kullanıldığı öğrenildi.

Araçlar önce farklı isimler üzerine tescil edildi, ödemeler ise ruhsat sahiplerinin hesaplarından yapıldı.

BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANMIŞTI

Antalya'da belediyeye yönelik ilk operasyon temmuz ayında yapılmıştı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı Muhittin Böcek tutuklanmıştı.

Böcek'e rüşvet suçlaması yöneltilmişti.

BÖCEK'E YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

2024 yerel seçimlerinden 10-15 gün önce Gökhan Böcek'in, Yusuf Yadoğlu'nun ofisinde yaptığı görüşmede, seçim çalışmaları için 25 milyon TL para talep edildiği, bu meblağın karşılanamaması üzerine araç giydirme hizmeti karşılığında 8,5 milyon TL'lik fatura ödemesi üzerinde anlaşıldığı iddia edildi.

İlgili firma yetkililerinin, söz konusu giydirme işinin Muhittin Böcek'in seçim kampanyası kapsamında yapıldığını, ödemelerin ise Yadoğlu'nun şirketleri aracılığıyla gerçekleştirildiğini doğruladığı belirtildi. MASAK raporları, banka dekontları ve HTS kayıtlarının da beyanlarla örtüşen şekilde dosyaya yansıdığı bildirildi.

30 MİLYON LİRALIK KONUT ÖDEMESİ

İkinci eylemde de 2025 yılı Şubat ayında Gökhan Böcek'in, boşanma sürecindeki eşi Zeynep Kerimoğlu adına, Özpınarlar isimli firmadan 30 milyon TL değerinde bir ev alındığı, bu bedelin iş insanı Yusuf Yadoğlu tarafından 3 parça halinde firmaya ödendiği iddia edildi.

Ödeme işlemlerine ilişkin banka hareketleri, baz kayıtları ve tanık beyanlarının, ifadelerle uyumlu olduğunun tespit edildiği belirtildi.