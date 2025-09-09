Antalya Emniyet Müdürü'nün havuzlu villasında 'pembe parti'

Tüm gözlerin Antalya'ya çevrildiği olay...

Görevden uzaklaştırılan ve tutuklanan CHP'li eski Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek'le ilgili rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan il emniyet müdürü İlker Arslan ile rüşvete aracılıkla suçlanan işadamı Fazlı Ateş, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

DETAYLAR ORTAYA ÇIKIYOR

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü kritik soruşturmanın detayları da belli olmaya başladı.

3 MİLYON LİRALIK PARA TRANSFERİ

Mali Şube Müdürlüğü'nde görevli polisler, inceledikleri MASAK raporunda karşılarına çıkan İlker Arslan ile bağlantılı 3 milyon liralık para transferini mercek altına aldı.

'PEMBE PARTİ' GÜNDEM OLDU

Süreç devam ederken İl Emniyet Müdürü Arslan’ın tutuklanmasının ardından polis müdürleri ve alt kademedeki emniyet personeli arasında dolaşıma sokulan bir fotoğraf dikkat çekti.

Eşi Melek Arslan’ın şu an aktif olmayan Instagram hesabının hikâye bölümünde paylaşılan fotoğrafta; iş insanları, polis müdürleri ve eşlerinin havuzlu bir villada pink (pembe) parti konseptiyle bir araya geldiği görülüyor.

DOLARLAR VE LİRALAR DİKKAT ÇEKTİ

Fotoğrafta, yer alan dolarlar ve Türk Liraları ise dikkat çeken noktalar oldu.

GÖZALTI KARARI NEDEN ALINDI?

Edinilen bilgiye göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında Antalya Emniyet Müdürü iken İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırılan 1. Sınıf Emniyet Müdürü İlker Arslan hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılığın talimat yazısına göre, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in 5 Temmuz 2025’te 'rüşvet almak' suçlamasıyla tutuklanmasının ardından yeni gelişmeler yaşandı.

Böcek’in İçişleri Bakanlığı onayıyla 6 Temmuz 2025’te görevden uzaklaştırılmasının ardından yürütülen araştırmalarda, bir iş insanı ile belediye iştiraklerinden ihale alan E.T.’nin ifadelerinde 1. Sınıf Emniyet Müdürü İlker Arslan’ın da adı geçti.

EŞİNE MAAŞ VE RÜŞVET SUÇLAMASI

İfadelerde, Arslan’ın Fazlı A. ile aracılığıyla rüşvet ve çıkar ilişkilerine girdiği iddia edildi.

Yapılan incelemelerde Ateş’in, Arslan’a veya ailesine para transferi yaptığı, ayrıca Arslan’ın eşinin geçmişte Fazlı A.ye ait şirkette SGK kaydının bulunduğu ve maaş adı altında ödeme aldığı belirlendi.

Bu gelişmeler üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu tarafından görevden uzaklaştırılan İlker Arslan’ın Ankara’da bulunduğu tespit edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Arslan’ın 'rüşvet almaya aracılık etmek, nitelikli dolandırıcılık ve haksız mal edinme' suçlamaları kapsamında gözaltına alınması talimatını verdi.

Bunun yanı sıra savcılıkça, Fazlı A.'nin de rüşvete aracılık ve nitelikli dolandırıcılık suçları kapsamında gözaltına alınması talimatı verildi.

İLKER ARSLAN KİMDİR?

Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan, 1994 yılında Polis Akademisi’nden Komiser Yardımcısı rütbesiyle mezun oldu.

İlk görevine Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde başlayan Arslan, kariyeri boyunca Emniyet Genel Müdürlüğü, Siirt ve Ankara’da çeşitli görevlerde bulundu.

2016-2021 yılları arasında Tanık Koruma Daire Başkanı olarak görev yapan Arslan, 2021-2024 yılları arasında ise Kuzey Makedonya’nın Üsküp Büyükelçiliği’nde İçişleri Müşaviri olarak görevini sürdürdü.

16 Ağustos 2024 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Antalya İl Emniyet Müdürü olarak atanmıştı.

İlker Arslan, açıklanan kararla İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.