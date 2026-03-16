Antalya Kepez Kaymakamlık binasında silah sesleri

Antalya güne hareketli başladı.

Kepez'de kaymakamlık binasında silah sesleri gelmeye başlarken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

KENDİSİNİ ODAYA KİLİTLEDİ

Antalya'da Kepez Hükümet Konağı'nda bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gelen bir kişi, rastgele ateş açtıktan sonra kendisini bir odaya kilitledi.

HÜKÜMET KONAĞI BOŞALTILDI

Silah sesleri üzerine Hükümet Konağı boşaltıldı.

Bölgeye özel harekat polisleri ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

İKNA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken şüpheliyi ikna çalışmaları sürüyor.

Özel Harekat ekiplerinden de destek istendi.