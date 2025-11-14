Asal Araştırma'dan 'Cumhurbaşkanı adayı olarak kimi görmek istersiniz' anketi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye gündemi yoğun.

TBMM yeni yasama dönemine hazırlanırken birbirinden önemli konular, kamuoyunun tartışmalarına konu oluyor.

Bir yanda da CHP'nin erken seçim çağrıları sıklaşıyor, buna karşın Cumhur İttifakı seçimlerin zamanında yapılacağı konusunda kesin açıklamalarını peş peşe yapıyor.

ASAL ARAŞTIRMA'DAN YENİ ANKET

Bu süreçte seçmenin nabzı anketlerle tutuluyor.

Asal Araştırma da son anketinde, seçmenin cumhurbaşkanı adayı beklentilerini araştırdı.

"KİMİ CUMHURBAŞKANI ADAYI OLARAK GÖRMEK İSTERSİNİZ?"

1-9 Kasım tarihleri arasında 2 bin 15 kişiyle yapılan araştırmada, katılımcılara "Önümüzdeki seçimlerde kimi cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istersiniz?" sorusu yöneltildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLK SIRADA

Anket sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 36,2 ile ilk sırada yer alırken, Mansur Yavaş yüzde 22 ile onu takip etti.

Ekrem İmamoğlu'nun Erdoğan ve Yavaş'ın ardından yüzde 20,4 ile üçüncü sırada yer aldığı ankette, Özgür Özel'in yüzde 3,2 ile gerilerde kalmış olması dikkat çekti.

İŞTE SONUÇLAR

Verilen cevaplar arasında ilk sırayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alırken, araştırma sonucu şu şekilde:

Recep Tayyip Erdoğan : Yüzde 36,2

Mansur Yavaş : Yüzde 22,0

Ekrem İmamoğlu : Yüzde 20,4

Selahattin Demirtaş : Yüzde 5,6

Özgür Özel : Yüzde 3,2

Hakan Fidan : Yüzde 3,0

Müsavat Dervişoğlu : Yüzde 2,0

Ümit Özdağ : Yüzde 1,5

Fatih Erbakan : Yüzde 1,4

Yavuz Ağıralioğlu : Yüzde 1,0

Ali Babacan : Yüzde 0,4

Fikrim yok/Cevap yok: Yüzde 3,3







