Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ermenistan daveti: Zirveye katılabilir

Yoğun diplomasi trafiği sürüyor...

Avrupa Siyasi Topluluğu’nun (AST), sekizinci toplantısı 4 Mayıs’ta Ermenistan’ın başkenti Erivan’da yapılacak.

ERMENİSTAN EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Avrupa ülkeleri arasında iş birliği, diyalog ve koordinasyonun üst seviyeye çıkarılmasını hedefleyen toplantıya sadece devlet ve hükümet başkanları katılabiliyor.

Sloganı "Geleceği İnşa Etmek: Avrupa’da Birlik ve İstikrar" olarak belirlenen toplantıya, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan başkanlık edecek.

48 LİDER ÇAĞRILDI

Erivan’daki toplantıya 27 AB üyesi ülkenin ve Avrupa coğrafyasındaki Türkiye de dahil 27 ülkenin lideri davet edildi.

Toplantıya ilk kez Avrupa kıtasında olmayan bir ülkenin lideri de katılacak. Kanada Başbakanı Mark Carney, özel davetli olarak toplantıda yer alacak.

Liderler arasında doğrudan ve zincirleme temas imkânı sunan toplantı, Ekim 2022’den bu yana altı ayda bir ve rotasyon yöntemiyle yapılıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DAVET EDİLDİ

Erivan'da düzenlenecek Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da davet edildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, şu ana kadar üç AST toplantısına katıldı.

TÜRKİYE 3 DEFA TOPLANTILARA KATILDI

Türkiye, AST'nin 6 Ekim 2022'de Çekya'nın başkenti Prag'da yapılan ilk toplantısına katıldı.

Erdoğan, 7 Kasım 2024'te Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de ve 16 Mayıs 2025'te Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yapılan toplantılarda da yer aldı.

Fakat 2023'te İspanya ve Moldova'da, 2024'te İngiltere'de ve 2025'te Danimarka düzenlenen toplantılara davetli olmasına rağmen katılmadı.

Erdoğan'ın Erivan'daki toplantıya katılıp katılmayacağı konusunda Türkiye'den henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

HÜKÜMET VE DEVLET BAŞKANLARI KATILABİLİYOR

Bir AB yetkilisi ise, "Erdoğan'ın katılıp katılmayacağını söylemek için henüz erken. Katılımcılar listesi henüz nihai halini almadı. Katılım durumu önümüzdeki günlerde netlik kazanacak." dedi.

TÜRKİYE-ERMENİSTAN İLİŞKİLERİ

Toplantı, Türkiye ile Ermenistan arasında ilişkilerin normalleştirilmesine ilişkin adımların atıldığı bir döneme denk gelmesiyle dikkat çekiyor.

İki ülke arasında tam bir normalleşmeyi destekleyen AB, "Ermenistan-Türkiye normalleşme sürecindeki bu istikrarlı ivmenin, bölgede yerleşmekte olan daha geniş kapsamlı olumlu dinamikleri yansıttığı" görüşünde.

AB'ye göre bu dinamikler, kalıcı barış ve istikrar için hayati önem taşıyor.

AST'nin Erivan'dan sonraki toplantısı, Kasım 2026'da İrlanda'da yapılacak.