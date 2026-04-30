Ataşehir Belediye Başkan Vekilliği seçimlerinde gerginlik

CHP'li belediyelere yönelik rüşvet ve yolsuzluk operasyonları sürüyor.

CHP'li belediyeleri saran rüşvet ve yolsuzluk sarmalı, İstanbul Ataşehir'e de sıçradı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı; Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Belediye Başkan Yardımcıları Birkan Birol Yıldız, Orhan Aydoğdu ve Oğuz Kaya ile ilgili birim amirleri ve personelinin ihale, imar ve iskan işlemlerine ilişkin rüşvet aldıkları yönündeki ihbarlar üzerine "rüşvet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından soruşturma başlattı.

ATAŞEHİR'DE SEÇİM YAPILDI

Soruşturma kapsamında da Onursal Adıgüzel, tutuklandı ve görevden uzaklaştırıldı.

Bugün ise Ataşehir Belediyesi'nde başkan vekili için seçim yapıldı.

KAVGA ÇIKTI

Seçim yapılırken AK Parti ve CHP'li meclis üyeleri arasında gerginlik yaşanmaya başladı.

Gerginlik kısa süre içerisinde kavgaya döndü...

AK Partili üyeler kabine telefonla girilmemesini istedi, buradan başlayan tartışmada yumruklar havada uçuştu.

SEÇİMİ ABDULLAH ÖZDEMİR VE ÖZGÜR ÇELİK TAKİP ETTİ

Seçimleri AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve CHP'li Özgür Çelik, salonda birlikte takip etti.

SONUÇ BELLİ OLDU

Oldukça gergin geçen ve 3 tur süren seçimlerin sonucunda CHP'nin adayı, başkan vekili seçildi.

Ataşehir Belediye Meclisi'nde CHP'nin adayı olan Murat Güneş, başkan vekili olarak seçildi.

38 üyeden oluşan Ataşehir Belediye Meclisi'nde yapılan başkan vekili seçiminde 36 üye oy kullandı.

3'üncü turda sona eren seçimde 22 oy alan CHP'nin adayı Murat Güneş, Ataşehir Belediye Başkan Vekili oldu.

Cumhur İttifakı'nın adayı Serdar Orhan ise 3'üncü turdaki seçimde 14 oy aldı.