Ataşehir Belediyesi'ne operasyon: Başkan Adıgüzel'in de bulunduğu 20 şüpheli adliyede

CHP'li belediyelere yönelik düzenlenen operasyonlara geçtiğimiz gün bir yenisi eklendi.

Rüşvet, yolsuzluk ve tacizin sarmal haline geldiği CHP'li belediyelerden Ataşehir, son operasyonun yapıldığı yer oldu.

Belediye yönetimi ve ilgili birimlerde örgütlü bir yapı kurulduğu iddialarıyla başlatılan soruşturmada, 45 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

20 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında 18 Nisan gecesi saat 01.00’de düğmeye basılmasının ardından eş zamanlı baskınlarda, aralarında Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de aralarında bulunduğu 20 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

ADLİYE SEVKİ

Soruşturma kapsamında; düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de bulunduğu 20 şüpheli adliyeye sevk edildi.

SAĞLIK KONTROLÜ TAMAMLANDI

Şüpheliler Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Şüpheliler daha sonra güvenlik önlemleri altında polis araçlarına bindirilerek adliyeye götürüldü.

DETAYLI BİR İNCELEME YAPILDI

Soruşturma kapsamında şüphelilere ait MASAK raporları ve HTS kayıtları temin edildi.

İskan ve yapı ruhsatı işlemlerinde rüşvet karşılığı işlem yapıldığı bulgusuna ulaşıldı.

SUÇA KARIŞANLAR TEK TEK TESPİT EDİLDİ

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde suçun unsurları ve organizasyon yapısı, detaylı şekilde tespit edildi.

İncelemelerde, Ataşehir Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren firmalardan yapı ruhsatı ve iskan işlemleri karşılığında milyon dolarları bulan rüşvetler alındığı, bu süreçte ruhsat işlemlerinin rüşvet karşılığı gerçekleştirildiği belirlendi.