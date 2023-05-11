Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin ilk etabı açıldı Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nin 499 bin metrekarelik ilk etabı açılışında yetişkin ve çocuklar için için bulunan oyun yerlerinde vatandaş vakit geçirdi.

İHA

Türkiye'nin büyük seçimine 3 gün kaldı...

Seçime sayılı günler kala onlarca esere imza atan AK Parti bir yandan seçim çalışmaları yürütürken bir yandan da yeni açılışları gerçekleştirdi.

Bu kapsamda Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nin 499 bin metrekarelik ilk etabı açılarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Çocuklar için oyun alanı kuruldu

Açılışa birçok vatandaş katılırken millet bahçesinin ilk etabında yetişkin ve çocuklar için oyun alanları, sıfır atık atölyeleri, müzik dinleti alanları kuruldu.

Açılışa gelen çocuklar için çeşitli oyun alanları kurulup yarışmalar yapıldı. Yarışmayı kazanan çocuklara ise hediyeler verildi.

2 milyon metrekare alan üzerine kuruldu

Yaklaşık 2 milyon metrekare alan üzerine kurulu Millet Bahçesi dünyada bu büyüklükte beşinci sırada, Türkiye’nin de en büyük şehir parkı olma özelliğini taşıyor.

9 ayrı noktadan girişi olan Millet Bahçesi'nde kurulan seralardan vatandaşlar doğal ürünler temin edecek.

Birçok sosyal alana yer verildi

Bahçe içerisinde yaklaşık 2 buçuk kilometre uzunluğundaki yapay dere kenarlarında seyir terasları, piknik yapılabilecek alanlar ve dinlenme alanları oluşacak.

Ayrıca millet bahçesindeki bütün çalışmalar bittiği zaman oyun alanları, tenis kortları, basket, voleybol sahaları, kay-kay pistleri, sosyal tesislerdeki sergi sarayları, aş evi, kütüphaneler, millet kıraathaneleri yer alacak.

"Yolların yüzde 90’a yakını tamamlandı"

Altyapı imalatlarının yüzde 95’ine yakını bitmiş durumdayken yolların yüzde 90’a yakını ise tamamlandı. Yeşil alanda ağaç dikim faaliyetleri de devam ediyor.

"Burası çok güzel bir yer beğendim"

Çuval yarışında birinci olan Sudenaz Tutar, "İlk başta çok heyecanlıydım. Sonra kazanınca mutlu oldum. Burası çok güzel bir yer beğendim. Buraya annem ve kardeşlerimle geldik. Çok eğleniyoruz." dedi.

"Annemden taktik alarak birinci oldum"

Etkinliğe katılan Ahmet Asaf Çelik, "Yarışmada ilk başta çok heyecanlıydım. Kaybedeceğimi zannettim. Annemden taktik alarak birinci oldum. Buraya annem ve yengemlerle geldim." şeklinde konuştu.