Atatürk Havalimanı'nda teslim edilecek binlerce araç görüntülendi

- Atatürk Havalimanı'nda Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik teşkilatlarına teslim edilecek 9 bin 200 araç görüntülendi.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmet ve destek araçları sahiplerine verilecek.
- Araçların aprondaki dizilimi ve ortasında oluşturulan Türk bayrağı motifi dikkat çekti.
Binlerce araç teslime hazır...
Atatürk Havalimanı apronunda güvenlik birimlerine tahsis edilen binlerce hizmet ve destek aracı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle bugün teslim edilecek.
Jandarma , Emniyet ve Sahil Güvenlik Teşkilatına verilecek 9 bin 200 yeni araç, Atatürk Havalimanı apronuna sıralandı.
HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Simetrik şekilde aprona dizilen araçlar, drone ile görüntülendi.
Binlerce aracın ortasında oluşturulan Türk bayrağı motifi dikkat çekti.