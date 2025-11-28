Atatürk Havalimanı'nda teslim edilecek binlerce araç görüntülendi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün katılacağı törenle Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik teşkilatına verilecek 9 bin 200 yeni araç havadan görüntülendi.