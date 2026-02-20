Külliye'de Ramazan etkinlikleri ikinci gününde devam ediyor

Ramazan boyunca sürecek program kapsamında kitap fuarı, sergi alanları, bilim ve deneyim stantları ile geleneksel sanat atölyeleri ziyaretçileri ağırladı.

Çocuklar, etkinlik alanında kurulan uygulamalı stantlarda simülasyon deneyimi yaşarken geleneksel sanat atölyelerinde de ustalar eşliğinde çalışmalara katıldı.

TRT için ayrılan alanda TRT Avaz Çadırı, TRT Seslendirme Stüdyosu, TRT Haber ve TRT Spor Spikerliği Deneyim Alanı ile dijital oyun alanlarının yer aldığı stantlar da ziyaretçileri ağırladı.

Aileleriyle program alanını gezen çocuklar, hem dijital içerik alanlarında hem de el sanatları stantlarında vakit geçirdi.

GENÇLER KEYİFLİ VAKİT GEÇİRDİ

Uçak simülasyonunu deneyen 16 yaşındaki Hasan Emin Gürbüz, "Ben böyle bir ramazan etkinliğine ilk defa geldim. Çok güzel etkinlikler var. Kendimi iyi hissettim yani. Bunu yapanlara çok teşekkür ediyorum. Burada bir dijital bir uçak oyunu var. Onu oynamaya çalışıyoruz. Çok güzel bir etkinlik." ifadelerini kullandı.

Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı "Nerede O Eski Ramazanlar" isimli müzikal tiyatro da miniklerin izlenimine sunuldu.

Program kapsamında meddahlık yapan 15 yaşındaki Batın Haykır, "Arkadaşlarımla beraber eski geleneklerimizi halkımıza hatırlatmaya çalışıyorum. Eğlenceli bir etkinlik oldu, hepimiz eğleniyoruz. Eski ramazanları yad ediyoruz." diye konuştu.

FİLİSTİN VE GAZZE'YE ÖZEL ÇALIŞMALAR

AA Kitap standında, ağırlıklı olarak medya ve iletişim alanında hazırlanan, büyük bölümü çeviri eserlerden oluşan yayınlar ziyaretçilere sunuldu.

Son 1,5 yılda Filistin ve Gazze'ye ilişkin kitaplar ile uluslararası ilişkiler alanındaki çalışmalar da okurla buluşturuldu.

RAMAZAN BOYUNCA ETKİNLİKLER DEVAM EDECEK

Prestij ve fotoğraf kitaplarının da yer aldığı stantta, son 10 yıla ait yayınlar incelenebiliyor.

AA, yılın tüm haberlerini içeren yıllıkları yayımlamaya devam eden tek yayınevi olma özelliğini sürdürüyor.

Bu kapsamda 1923'ten itibaren son 100 yıla ait yıllıkların yayımlanmasına başlanırken 1923, 1924 ve 1925 yıllarına ilişkin yıllıklar da ziyaretçilerin incelemesine sunuluyor.

"Külliye'de Ramazan", ramazan boyunca çeşitli etkinliklerle vatandaşları ağırlamaya devam edecek.