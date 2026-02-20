Gabar’da 2,5 metre kara rağmen petrol üretimi sürüyor

Şırnak'ta Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından Gabar Dağı bölgesinde 2017'de başlatılan sismik veri toplama çalışmaları, 2021'de gerçekleştirilen petrol keşfiyle yeni bir döneme girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 Aralık 2022'de 150 milyon varillik net petrol rezervine sahip saha keşfedildiğini açıklamasının ardından Gabar'daki üretim faaliyetleri ivme kazandı.

"EN BÜYÜK PETROL KEŞFİ"

TPAO ve Turkish Petroleum International Anonim Şirketi (TPİC) tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, şehit astsubay Esma Çevik ve şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın adları ve hatıralarının yaşatıldığı sahalarda açılan kuyularla Gabar, "Cumhuriyet tarihinin karada gerçekleştirilen en büyük petrol keşfi" olarak nitelendirilen bir petrol üretim merkezine dönüştü.

Günlük 80 bin varil petrol üretiminin yapıldığı bölgede, 30 sondaj kulesiyle de yeni keşiflere yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Sondaj ve üretim faaliyetlerinin yanı sıra sismik çalışmaların da eş zamanlı yürütüldüğü bölgede, doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 3 bin kişiye iş imkanı sağlanıyor.

GABAR'DA KAR İLE MÜCADELE

Yaklaşık 1800 rakımı bulan Gabar Dağı'nın zorlu coğrafyasında yaz kış demeden 7 gün 24 saat esasıyla çalışan ekipler, yoğun kış şartlarında da mesaisini sürdürüyor.

Yüksek rakım nedeniyle ocak ve şubat aylarında don, tipi, sis ve yer yer kalınlığı 2,5 metreyi bulan karda 120 personel, 60 iş makinesiyle yol ağını sürekli açık tutmak ve sahalarda biriken karı tahliye etmek için çalışıyor.

ÜRETİM KESİNTİSİZ SÜRÜYOR

Bu kapsamda iş makineleriyle yüksek kesimlerde görüş mesafesinin zaman zaman birkaç metreye kadar düştüğü bölgede kapanan yollar açılırken, üretim ve sondaj sahalarına giden yollar ise sürekli açık tutuluyor, don riskine karşı da düzenli olarak tuzlama yapılıyor.

Bölgede meteorolojik veriler düzenli takip edilirken, zorlu arazi şartlarına rağmen alınan tedbirler ve yürütülen karla mücadele çalışmaları sayesinde üretim kesintisiz devam ediyor.

9 SAHADA GÜNLÜK 80 BİN VARİL PETROL ÜRETİMİ

TPAO Şırnak Bölge Müdürlüğünde inşaat mühendisi Nedim Şen, Gabar bölgesinde 9 sahada günlük 80 bin varil petrol üretildiğini söyledi.

Üretim faaliyetlerinin yanı sıra petrol arama ve sondaj çalışmalarının da eş zamanlı devam ettiğini anlatan Şen, özellikle kış aylarında zirveye yakın yerlerdeki üretim ve sondaj noktalarında ağır hava koşullarıyla da mücadele ettiklerini belirtti.

Şen, "Gabar'da 1800 metre rakımı bulan yerlerde de çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bir yandan yolları açıyoruz bir yandan da tuzlama yapıyoruz, diğer yandan da üretim faaliyetlerimiz devam ediyor. Sondaj ve üretim faaliyetlerinin aksamaması için elimizden geleni yapıyoruz. 7 gün 24 saat esasıyla durmadan çalışıyoruz." dedi.

Zorlu kış şartlarının sahadaki çalışmaları zaman zaman güçleştirdiğini vurgulayan Şen, üretim, arama ve sondaj faaliyetlerinde aksama yaşanmaması için ekiplerin koordineli şekilde görev yaptığını kaydetti.

120 PERSONELLE SAHADA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Şen, yüksek rakım ve çetin hava koşullarına rağmen gerekli tüm tedbirlerin alındığını ifade ederek, karla mücadelenin üretimin sürekliliği açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Karla mücadele kapsamında yaklaşık 60 iş makinesi ve 120 personelle sahadaki çalışmaların aralıksız devam ettiğine dikkati çeken Şen, "Yer yer 2,5 metreyi bulan karla mücadele ediyoruz. Aynı zamanda don tehlikesine karşı da tuzlama yapıyoruz. Enerjide tam bağımsız Türkiye hedefi için üretimin durmaması adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.