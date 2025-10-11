Atış Serbest 2025 tatbikatı: Yerli sistemlerle hedef tam isabet

"Ateş Serbest-2025" faaliyetinin Seçkin Gözlemci Günü, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kerim Veliyev, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve ordu komutanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

TSK'nın ateş gücünü göstererek caydırıcılık sağlamayı, envanterindeki silahların hedefteki etkisini göstermeyi ve kuvvetler arası ateş desteğinin koordinasyonunu geliştirmeyi amaçlayan müşterek faaliyete, kuvvet komutanlıkları ve Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli katıldı.

TÜRKİYE'NİN 'ÇELİK KUBBE'Sİ SERGİLENDİ

F-16 savaş uçaklarının yanı sıra ATAK taarruz helikopterleri ile 50 silah ve silah sisteminin bulunduğu faaliyet, Ankara'nın Polatlı ilçesindeki General Nahit Şenoğlu Atış ve Tatbikat Bölgesi'nde yapıldı.

Faaliyet kapsamında yerli ve milli imkanlarla üretilen, ayrıca TSK'nın kullanımına sunulan 82 silah ile sistem alanda sergilendi. Sergide çok katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe de ilk kez yer aldı.

Ateş Serbest Faaliyeti'nde, tel güdümlü dron, Aslan insansız kara aracı, Korkut silah sistemi, 105 milimetre Boran obüs ve sürü dron da ilk defa kullanıldı.

HEDEFLER TAM İSABETLE YOK EDİLDİ

Birçok harekatta etkin olarak kullanılan yerli üretim milli piyade tüfek atışlarının gerçekleştirildiği faaliyette, keskin nişancı timleri de hedefleri vurdu.

Keskin nişancıların 600 metre ve 1 kilometre mesafedeki küçük cam hedeflere yaptıkları isabetli atışlar, protokol üyelerince beğeniyle takip edildi. Atışlarda yerli üretim KNT-76, Bora-12 ve KN-12 keskin nişancı tüfekleri de kullanıldı.

Keskin nişancı atışları sonrasında makineli tüfek atışları gerçekleştirildi. Özel eğitim alan personellerce yapılan atışlar sonucu hedefler başarıyla imha edildi. Ardından sürü ve güdümlü dron faaliyetleri yapıldı.

SARP SİSTEMLERİ KULLANILDI

İstihkam birliklerince mayınlı sahalardan geçit açılması görevinin yerine getirilmesinden sonra uçaksavar, zırhlı personel taşıyıcı üzerine monte edilen SARP silah sistemleri ve bomba atar atışlarına geçildi.

Daha sonra hareket halindeki tank takımı, belirlenen hedefleri ateş altına aldı. Sonrasında zırhlı muharebe araçlarındaki toplar hedefleri vurdu. Hedeflerin tam isabetle imha edildiği atışları, tanksavar atışları izledi.

5 KİLOMETREDEN NOKTA ATIŞ

Faaliyet sahasındaki tankların, sis havanları kullanarak mevziler arasında gerçekleştirdiği hareketin ardından yaklaşık 5 bin metredeki hedefe Kornet tarafından "nokta atışı" yapıldı.

Havan ve obüs bataryalarının hedef bölgelerini ateş altına almasının ardından faaliyette yerli üretim yeni nesil Fırtına obüslerinin atışlarına geçildi.

UÇAN KALE 'CHİNOOK'

Fırtına obüslerinin hedeflerini tam isabetle vurması sonrasında "Skorsky" tipi helikopterler, topları ve CH-47 Chinook nakliye helikopterleri, mühimmat dolu konteynerleri alana taşıdı.

Faaliyet sahasına havadan taşınan topların hedeflere yönelik yaptığı "görerek atışın" sonrasında obüslerce tesir atışı gerçekleştirildi.

ATAK'LAR TABUR HALİNDE GELDİ

Atışların aynı anda hedefe düşmesiyle başarıyla gerçekleştirilen atışın sonrasında ATAK taarruz helikopterinden oluşan helikopter taburu faaliyet alanına geldi. ATAK helikopterleri roketle 20 milimetre topla atış yaptı.

AKINCI TİHA'nın selamlama geçişi sonrasında motorlu yamaç paraşütü ekiplerince uçuş gösterisi sunuldu.

Hedeflerin tam isabetle imhasının ardından faaliyet sahasına, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı iki F-16 savaş uçağı geldi ve ayrı hedeflere atış gerçekleştirdi.

HÜRJET'in alçak irtifadan selamlama ve gösteri uçuşunun ardından faaliyet sona erdi.