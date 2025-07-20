ATM’lerde yeni dönem: Pazartesi gününden itibaren zorunlu olacak

Bankacılık sisteminde güvenlik önlemleri giderek sıkılaştırılıyor.
Son dönemlerde artan dijital dolandırıcılık vakaları, özellikle internet ve mobil bankacılık kullanıcılarını hedef alırken, bankalar da kullanıcı güvenliğini artırmak adına yeni uygulamaları devreye sokmaya başladı.
21 Temmuz Pazartesi günü itibarıyla yürürlüğe girecek yeni uygulama kapsamında, kullanıcıları için önemli bir değişiklik geliyor.
Buna göre şifre değişikliği artık ATM’lerde de zorunlu hale geliyor.
6 AYDA BİR DEĞİŞTİRİLECEK
Yeni uygulama kapsamında, ATM ekranlarında kullanıcıya uyarı mesajı gösterilecek ve kart sahibi şifresini değiştirmeye zorunlu tutulacak.
6 aydan uzun süredir kart şifresini güncellemeyen müşteriler artık doğrudan işlem yapamayacak.
Uzmanlara göre, uzun süre aynı şifreyi kullanmak, siber tehditler karşısında büyük risk oluşturuyor.
Bankalar da bu riskleri en aza indirmek için, şifre güncelleme zorunluluğunu ATM'lere taşıyarak güvenlik bariyerlerini genişletiyor.