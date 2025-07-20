ATM’lerde yeni dönem: Pazartesi gününden itibaren zorunlu olacak 21 Temmuz Pazartesi günü itibarıyla ATM’lerde önemli bir güvenlik uygulaması hayata geçiyor. Yeni düzenlemeye göre, banka kartı sahiplerinin belirli aralıklarla şifrelerini değiştirmesi artık sadece mobil ve internet bankacılığı üzerinden değil, ATM cihazları üzerinden de zorunlu hale getirildi.

Bankacılık sisteminde güvenlik önlemleri giderek sıkılaştırılıyor. Son dönemlerde artan dijital dolandırıcılık vakaları, özellikle internet ve mobil bankacılık kullanıcılarını hedef alırken, bankalar da kullanıcı güvenliğini artırmak adına yeni uygulamaları devreye sokmaya başladı. 21 Temmuz Pazartesi günü itibarıyla yürürlüğe girecek yeni uygulama kapsamında, kullanıcıları için önemli bir değişiklik geliyor. Buna göre şifre değişikliği artık ATM’lerde de zorunlu hale geliyor. 6 AYDA BİR DEĞİŞTİRİLECEK Yeni uygulama kapsamında, ATM ekranlarında kullanıcıya uyarı mesajı gösterilecek ve kart sahibi şifresini değiştirmeye zorunlu tutulacak. 6 aydan uzun süredir kart şifresini güncellemeyen müşteriler artık doğrudan işlem yapamayacak. Uzmanlara göre, uzun süre aynı şifreyi kullanmak, siber tehditler karşısında büyük risk oluşturuyor. Bankalar da bu riskleri en aza indirmek için, şifre güncelleme zorunluluğunu ATM'lere taşıyarak güvenlik bariyerlerini genişletiyor. Gündem Haberleri Cevdet Yılmaz’dan Barış Harekâtı’nın 51. yılında net mesaj

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