Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavroy ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan kritik telefon...

Dışişleri Bakanlığı Kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, Bakan Fidan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bugün bir telefonda görüştü.

Söz konusu görüşmede, bölgedeki savaşın bir an önce sona erdirilmesi ve tarafların yeniden müzakere masasına dönmesi için atılabilecek somut adımlar üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.

"SAVAŞIN UZAMASI KÜRESEL RİSKLERİ ARTIRIYOR"

Bakan Fidan, çatışmaların uzamasının hem bölge ülkeleri hem de uluslararası düzen için ciddi riskler barındırdığına dikkati çekti.

TÜRKİYE'NİN EV SAHİPLİĞİ TEKLİFİ MASADA

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşla ilgili son gelişmelerin de ele alındığı görüşmede Bakan Fidan, Türkiye’nin çözüm konusundaki kararlılığını bir kez daha ifade etti. Fidan, Türkiye'nin iki ülke arasındaki müzakerelerin müteakip turuna ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu meslektaşına yineledi.

Görüşmede ayrıca, savaşın küresel etkilerinden biri olan enerji güvenliği konuları da değerlendirildi.

İki bakanın, enerji arz güvenliğine ilişkin iş birliği ve diyalog konularında görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi.