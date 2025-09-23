AUZEF yeni kayıt muafiyet kılavuzu yayınladı mı? Muafiyet başvuruları başladı mı?

Üniversite öğrenimi açık veya uzaktan tamamlamak isteyen adaylar üniversitelerin açıköğretim fakültelerine kayıtlarını gerçekleştirdi.
Bu kapsamda İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’ne (AUZEF) kayıt yaptıran adaylar muafiyet başvurularının ne zaman başlayacağına dair araştırmalarına başladı.
İstanbul Üniversitesi yeni kayıt muafiyet başvuru kılavuzunun yayımlanmasının ardından başvuru tarihleri netleşti. Peki, AUZEF yeni kayıt muafiyet başvuruları başladı mı?
AUZEF YENİ KAYIT MUAFİYET BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) yeni kayıt muafiyet sürecine ilişkin kılavuz paylaştı.
Bu kapsamda, muafiyet başvuru işlemleri 22 Eylül 2025 Saat 11:00 - 5 Ekim 2025 Saat 16:00 tarihine kadar http://aksis.istanbul.edu.tr/ adresinden yapılacak.