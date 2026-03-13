İlber Ortaylı cenaze töreni ne zaman, nereye defnedilecek?

Türkiye'nin değerli tarihçilerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı, 78 yaşında hayatını kaybetti.

Sağlık sorunları ile mücadele eden Ortaylı, entübe olarak yaşam savaşı veriyordu.

6 gündür yoğun bakımda tedavisi süren ünlü tarihçi, vefat etti.

Böbrek ve diğer organ yetmezlikleri ile mücadele eden İlber Ortaylı'nın ölüm haberini alan sevenleri, cenaze törenini merak etti.

İlber Ortaylı ne zaman ve nereye gömülecek sorusu arama motorlarında araştırılmaya başladı.

İşte, cenaze töreni hakkında son detaylar...

İLBER ORTAYLI CENAZE TÖRENİ DETAYLARI

78 yaşındaki Ortaylı, bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Cenaze programına ilişkin ailesinden herhangi bir açıklama yapılmadı.

Ortaylı'nın düzenlenecek bir anma töreninin akabinde defnedileceği öngörülüyor.

Detaylar netleştikçe haberimizde yer alacaktır.