Av. Serdar Tokdemir'den TSK'ya destek mesajı

AA

Avukat Serdar Tokdemir, "Devletimiz ebed müddet var olsun, milletimiz sağ olsun." diyerek sadece devletin değil, milletin de tüm varlığıyla ordusunun arkasında durmasının hayati bir zorunluluk olduğunu hatırlattı.

Serdar Tokdemir, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajında şu değerlendirmede bulundu:

Dünya, derin bir kırılma döneminden geçiyor. Sınamalar ağır, tehditler küresel ölçekte. Bizlerse kadim bir coğrafyada yaşıyoruz; tarih boyunca nice bedeller ödenmiş, nice destanlar yazılmış topraklardayız. Bu coğrafyada ayakta kalmanın, bağımsız ve onurlu yaşamanın yolu güçlü bir devletten, caydırıcı bir ordudan ve yekvücut bir milletten geçer.

TSKGV'YE BAĞIŞ

İşte tam da bu anlayışla, sivil bir inisiyatif alarak Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na (TSKGV) 100 bin TL bağışta bulundum. Bu desteği yalnızca bir maddi katkı olarak değil; milletimize, ordumuza ve bağımsız geleceğimize duyduğum sadakatin bir sembolü olarak görüyorum.

"GÜÇLÜ BİR ORDU, MİLLETİN TEMİNATIDIR"

Unutulmamalıdır ki; bu süreçte sadece devletin değil, milletimizin de tüm varlığıyla ordusunun arkasında durması hayati bir zorunluluktur. Güçlü bir ordu, sadece savaş zamanı değil; barış zamanı da milletin teminatıdır.

"BU VATAN HEPİMİZİN"