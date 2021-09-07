Euro
9.864
0.29%
Dolar
8.3109
0.42%
Altın
484.88
-0.12%
Borsa
1.472
-0.17%
Bitcoin
429.949
1.29%
EXEN Coin
25.00
-0.15%
23ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 23 C
    Balıkta av sezonunun açılmasıyla boy denetimleri başladı

    Balıkta av sezonunun açılmasıyla boy denetimleri başladı

    Ortak denetimler kapsamında, boy yasağına aykırı avlanan balıklara el konuldu. Balıklar sosyal yardım kurumuna bağışlandı.
    • DHA
    • 07.09.2021 - 10:45
    • Güncelleme : 07.09.2021 - 10:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    1 Eylül itibarıyla ağlarını denize atan denizciler, sezonu başlattı.

    Sezonun açılmasıyla birlikte denetimler de sıklaştırılırken, İstanbul’un tüm noktalarında denetimleri aralıksız sürdüren ekipler, kural dışı avlanmaya geçit vermiyor.

    Bu kapsamda Beylikdüzü ilçesinde bulunan su ürünleri halinde de 6 Eylül tarihine kadar yapılan ortak denetimlerde, boy yasağına aykırı avlanılan yaklaşık 7 ton civarında 414 kutu küçük boyda istavrite, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve ilgil mevzuat kapsamında el konuldu.

    PARA CEZASI KESİLDİ

    Yapılan denetimlerde boy yasağına aykırı avlanılan balıklar için toplam 5 kez idari para cezası uygulandı.

    El konulan balıkların mülkiyeti kamuya geçirilirken, balıklar sosyal yardım kurumuna bağışlandı.

    AVLANAN BALIKLAR KAÇ CM OLMALI

    İstavrit 13 cm
    Sardalya 12 cm
    Palamut 38 cm
    Uskumru 20 cm
    Kolyoz 18 cm
    Lüfer 25 cm
    Yerli kefal 30 cm
    Pasifik kefali 40 cm
    Mezgit 14,5 cm
    Berlam 25 cm
    Barbunya 13 cm
    Tekir 11 cm
    Levrek 30 cm
    Çipura 20 cm
    Kupes 30 cm
    Lahos 45 cm
    Kalkan 20 cm

    Balıkta av sezonunun açılmasıyla boy denetimleri başladı #1

    Balıkta av sezonunun açılmasıyla boy denetimleri başladı #2

    Balıkta av sezonunun açılmasıyla boy denetimleri başladı #3

    Balıkta av sezonunun açılmasıyla boy denetimleri başladı #4

    Balıkta av sezonunun açılmasıyla boy denetimleri başladı #5

    Balıkta av sezonunun açılmasıyla boy denetimleri başladı #6

    Balıkta av sezonunun açılmasıyla boy denetimleri başladı #7

    Balıkta av sezonunun açılmasıyla boy denetimleri başladı #8

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir