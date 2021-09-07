- Haberler
- Gündem Haberleri
- Balıkta av sezonunun açılmasıyla boy denetimleri başladı
Balıkta av sezonunun açılmasıyla boy denetimleri başladı
- DHA
- 07.09.2021 - 10:45
- Güncelleme : 07.09.2021 - 10:56
1 Eylül itibarıyla ağlarını denize atan denizciler, sezonu başlattı.
Sezonun açılmasıyla birlikte denetimler de sıklaştırılırken, İstanbul’un tüm noktalarında denetimleri aralıksız sürdüren ekipler, kural dışı avlanmaya geçit vermiyor.
Bu kapsamda Beylikdüzü ilçesinde bulunan su ürünleri halinde de 6 Eylül tarihine kadar yapılan ortak denetimlerde, boy yasağına aykırı avlanılan yaklaşık 7 ton civarında 414 kutu küçük boyda istavrite, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve ilgil mevzuat kapsamında el konuldu.
PARA CEZASI KESİLDİ
Yapılan denetimlerde boy yasağına aykırı avlanılan balıklar için toplam 5 kez idari para cezası uygulandı.
El konulan balıkların mülkiyeti kamuya geçirilirken, balıklar sosyal yardım kurumuna bağışlandı.
AVLANAN BALIKLAR KAÇ CM OLMALI
İstavrit 13 cm
Sardalya 12 cm
Palamut 38 cm
Uskumru 20 cm
Kolyoz 18 cm
Lüfer 25 cm
Yerli kefal 30 cm
Pasifik kefali 40 cm
Mezgit 14,5 cm
Berlam 25 cm
Barbunya 13 cm
Tekir 11 cm
Levrek 30 cm
Çipura 20 cm
Kupes 30 cm
Lahos 45 cm
Kalkan 20 cm