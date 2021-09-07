Balıkta av sezonunun açılmasıyla boy denetimleri başladı

Ortak denetimler kapsamında, boy yasağına aykırı avlanan balıklara el konuldu. Balıklar sosyal yardım kurumuna bağışlandı.

1 Eylül itibarıyla ağlarını denize atan denizciler, sezonu başlattı.

Sezonun açılmasıyla birlikte denetimler de sıklaştırılırken, İstanbul’un tüm noktalarında denetimleri aralıksız sürdüren ekipler, kural dışı avlanmaya geçit vermiyor.

Bu kapsamda Beylikdüzü ilçesinde bulunan su ürünleri halinde de 6 Eylül tarihine kadar yapılan ortak denetimlerde, boy yasağına aykırı avlanılan yaklaşık 7 ton civarında 414 kutu küçük boyda istavrite, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve ilgil mevzuat kapsamında el konuldu.

PARA CEZASI KESİLDİ

Yapılan denetimlerde boy yasağına aykırı avlanılan balıklar için toplam 5 kez idari para cezası uygulandı.

El konulan balıkların mülkiyeti kamuya geçirilirken, balıklar sosyal yardım kurumuna bağışlandı.

AVLANAN BALIKLAR KAÇ CM OLMALI

İstavrit 13 cm

Sardalya 12 cm

Palamut 38 cm

Uskumru 20 cm

Kolyoz 18 cm

Lüfer 25 cm

Yerli kefal 30 cm

Pasifik kefali 40 cm

Mezgit 14,5 cm

Berlam 25 cm

Barbunya 13 cm

Tekir 11 cm

Levrek 30 cm

Çipura 20 cm

Kupes 30 cm

Lahos 45 cm

Kalkan 20 cm





















