Avcılar ve Beşiktaş belediyelerine operasyon: 7 gözaltı kararı

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar sürüyor...

Avcılar Belediyesi'ne operasyon düzenlendi.

Belediyenin Kültür ve Sanat Şefi Hüseyin İnan, Ulaştırma Hizmetleri Müdürü Murat İpşir ve çok sayıda isim gözaltına alındı.

BELEDİYE BAŞKANI ÇAYKARA TUTUKLANMIŞTI

CHP’li Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara hakkında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) merkezli yolsuzluk soruşturmasının beşinci dalgasında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Çaykara 4 Haziran 2025’te yapılan duruşma sonrası tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Çaykara’nın İstanbul merkezli yolsuzluk soruşturmaları kapsamında tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından, Avcılar Belediye Meclisi 11 Haziran 2025’te olağanüstü bir oturum düzenledi.

Yapılan gizli oylama sonucunda CHP’li Yüksel Can, Belediye Başkan Vekili olarak seçilmişti.