Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Hakan Safi: Şampiyonluk şansı hala var

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, Rams Başakşehir'i konuk etti.

Galatasaray, Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'e 2-0 yenildiği haftada hata yapmadı.

PUAN FARKI 7'YE ÇIKTI

Sarı kırmızılılar zorlu maçta Başakşehir'i 3-0 geçerek puanını 64 yaptı.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin arasındaki puan farkı 7'ye çıktı.

"KÖTÜ OYNADIK"

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Hakan Safi, Fatih Karagümrük ile oynanan maçı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda takip etti.

Safi, Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük maçındaki mağlubiyetinin ardından maç sonrası Beyaz TV'ye konuştu.

Hakan Safi, "İyi oynamadık, kötü oynadık. İyi olmadı. Galibiyet almaya gelmiştik ama olmadı, nasip değilmiş." dedi.

"HALA ŞAMPİYONLUK ŞANSIMIZ VAR"

Safi, şampiyonluk şansı ile ilgili gelen sorunun ardından, "Hala var." yanıtını verdi.