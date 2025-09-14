Avrupa'nın savunma alanında Türkiye'ye yönelmesi Yunanistan'ı rahatsız etti

Türkiye'nin savunma sanayiinin uluslararası arenada değer görmesi Yunanistan'ı rahatsız etmeye devam ediyor.

Avrupa Birliği'nin savunma teknolojilerinde Türkiye'yi tercih etmeye başladığına dikkat çeken Yunan basını Türkiye'nin insansız hava aracı ve füze teknolojileriyle Avrupa güvenlik mimarisine dahil olmasının Ege ve Doğu Akdeniz'de yeni tehditler doğurabileceğini yazdı.

YUNANİSTAN'DA TÜRKİYE ENDİŞESİ

Yunanistan merkezli Sportime haber kuruluşu, "Avrupa, Türkiye'ye kapı açıyor: Ege ve Yunanistan için drone ve füze tehlikesi" başlıklı dikkat çeken bir habere imza attı.

AB'nin İHA ve hava savunma sistemleri için Türkiye'ye yöneldiği, Yunanistan'ın ise rakibinin Avrupa güvenlik mimarisi içinde güçlenmesinden kaynaklı endişeli olduğu belirtildi.

"AVRUPA, TÜRK SAVUNMA SANAYİİNE İHTİYAÇ DUYUYOR"

Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, "Avrupa, Soğuk Savaş'ın en zor anlarını hatırlatan bir güvensizlik dönemi yaşıyor. Ukrayna'daki savaş, Rusya'ya olan enerji bağımlılığı ve ardı ardına gelen göç dalgaları AB'nin stratejik zafiyetlerini ortaya çıkardı. Yeterli mühimmat ve hava savunma sistemleri stoklarının bulunmaması AB'yi yeni ortaklar aramaya zorluyor" ifadeleri kullanıldı.

Teknoloji ve üretim kapasitesi sağlayabilecek bir ülke olarak öne çıktığı vurgulanan Türkiye'nin artan gücüne atıfta bulunularak, "Baykar'ın İHA'ları, füzeleri ve yeni hava savunma sistemleri Türkiye'yi bölgesel bir güç olarak gösteriyor. İtalyan Leonardo ile işbirliği Türkiye'nin Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi gibi üye devletlerle yaşanan gerilimlere rağmen Avrupa güvenlik ekosistemine girmeyi hedeflediğini ortaya koyuyor" denildi.

"TÜRKİYE'NİN YÜKSELİŞİ AVRUPA İÇİN RİSK"

Bu gelişmenin Avrupa ve Yunanistan için bazı riskler barındırdığını aktarılırken Yunanistan'ın duyduğu endişe şu ifadelerle dile getirildi:

Avrupa, stratejik özerklik inşa etmeye çalışırken kritik alanlarda Türk savunma sanayiine bağımlı hale gelme tehlikesiyle karşı karşıya. Yunanistan için bu durum, geleneksel rakibinin Avrupa güvenlik mimarisi içinde kurumsal olarak güçlenmesi anlamına geliyor. 800 milyar euroluk ReArm Europe Planı sonunda Ege ve Doğu Akdeniz'de tehdit olarak dönebilecek projeleri finanse edebilir.

"GÜVENLİK MİMARİSİNİ TÜRKİYE ŞEKİLLENDİRECEK"

Haberde son olarak Türkiye ile AB arasındaki işbirliğinin ortak Ar-Ge projeleri, teknoloji transferi ve savunma sanayiindeki tedarik zincirlerinin güvenliği gibi alanlarda Avrupa'nın stratejik özerklik hedeflerine katkıda bulunabileceğinin altı çizildi.

Türkiye'nin savunma sanayii kapasitesinin sadece bölgesel bir güç olarak değil, aynı zamanda Avrupa güvenlik mimarisinin geleceğini şekillendirecek ve kavramsal değişimleri dengeleyecek bir avantaj olarak da öne çıktığını vurguladı.