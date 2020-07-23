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    Ayasofya'ya 3 imam 5 müezzin atandı

    Yarın ibadete açılacak olan Ayasofya Camii'nde 3 imam 5 de müezzinin görev alacağı açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 23.07.2020 - 14:49
    • Güncelleme : 23.07.2020 - 14:49
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    Ayasofya'ya 3 imam 5 müezzin atandı

    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya Camii'nde görevlendirilen imam-kayyım ve müezzinleri açıkladı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "3 imam ve 5 müezzin arkadaşımızı inşallah Ayasofya Camisi'ne atıyoruz." dedi.

    AYASOFYA CAMİİ'NE, MARMARA ÜNİVERSİTESİ'NDEN PROFESÖR ATANDI

    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya Camisine Marmara Üniversitesi hocalarından Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, İstanbul Yeni Cami Hatibi Ferruh Muştuer, İstanbul Fatih Cami İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu'nun Ayasofya Camii'ne imam olarak atandığını açıkladı.

    Atanan müezzinler ise, Mehmet Hadi Duran, İbrahim Çoban, Şükrü Asıleren, Alpcan Çelik, Rıdvan Akbaş oldu.

    Ayasofya'ya 3 imam 5 müezzin atandı #1

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