Aydın heyetinden Murat Kurum'a ziyaret

CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçmesiyle dikkatleri üzerine toplayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, bugün Ankara'ydı..

Çerçioğlu, yanındaki heyetle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u makamında ziyaret etti.

AYDIN'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM VE DEPREM RİSKİ

Ziyaretin en önemli gündem maddesi ise kentsel dönüşüm olurken Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, deprem riskine dikkat çekerek Bakan Kurum’dan Aydın için destek talebinde bulundu.

HEYETTEKİ İSİMLER

Ziyarete; Aydın Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, milletvekilleri Mustafa Savaş ve Seda Sarıbaş, AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem, MHP İl Başkanı Haluk Alıcık, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Karpuzlu Belediye Başkanı Hilmi Dönmez, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ertuğrul Yamen katıldı.

KURUM: ŞEHRİMİZİ RİSKLİ YAPI STOKUNU YENİLEYEREK AFETLERE HAZIRLIKLI HALE GETİRECEĞİZ

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, şu ifadeleri kullandı: