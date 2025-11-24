Aydın'da indirimli su için 6 ay erteleme kararı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14 Kasım Cuma günü gerçekleştirilen oturumunda, CHP’li meclis üyelerinin önergesiyle suya yüzde 50 indirim talep edildi.

Önergeyi kabul eden Meclis Başkanı Özlem Çerçioğlu ise yüzde 70 indirim önerisinde bulunarak konuyu Plan ve Bütçe Komisyonu’na sevk etti.

Komisyon, 17 ve 23 Kasım tarihleri arasında toplam 5 toplantı gerçekleştirmesine rağmen rapor hazırlayamadı.

Komisyon üyeleri, suyun maliyetinin yeniden hesaplanması gerektiğini belirterek karar alınamadığını Genel Kurul’a bildirdi.

Suyun maliyetine ilişkin belgelerin mevcut süre içinde incelenememesi üzerine, ek süre talebi oy birliğiyle kabul edildi ve konu 6 ay sonra yapılacak ASKİ Genel Kurulu’na bırakıldı. Böylece Aydınlıların indirimli su beklentisi de ertelenmiş oldu.

KOMİSYONDA TARTIŞMA

Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki CHP’li üyeler, ASKİ’den istedikleri bilgi ve belgelerin kendilerine eksik ulaştığını öne sürerek önergeyi gündeme almadıklarını savundu.

AK Parti’li üyeler ise CHP’li üyelerin açıklamalarını çelişkili bulduklarını belirterek hizmetin engellendiği eleştirisinde bulundu.

Meclis Başkanı Özlem Çerçioğlu, alınan karara ilişkin yaptığı açıklamada, “Önergeyi biz verdik, komisyon çoğunluğu CHP’de olmasına rağmen karar alınamadı. Suyun fiyatını bir türlü indiremedik. 6 ay sonra tekrar ASKİ Genel Kurulu toplandığında Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konuyu tekrar inceleyeceğiz” dedi.