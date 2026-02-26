AYM Başkanı Kadir Özkaya, Selahattin Demirtaş hakkında konuştu

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya'dan gündemdeki birçok konuya dair önemli açıklamalar geldi.

Özkaya, Gölbaşı'nda bulunan Vilayetler Evi'nde basın mensuplarıyla iftarda bir araya geldi.

Burada gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ SORUSU

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğu devam ediyor...

Demirtaş, Kobani davasında 42 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 8 Temmuz’da 2016 yılından bu yana tutuklu olan Demirtaş için yeni bir ihlal kararı vermişti.

Kararın ardından DEM Parti tahliye talebinde bulunsa da Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi, bu talebi reddetmişti.

Başkan Özkaya, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Selahattin Demirtaş'la ilgili ihlal kararı" sorusunu da yanıtladı ve şöyle dedi;

"BAŞVURULARDA İŞİN ESASINI İNCELİYORUZ"

"Anayasa Mahkemesi olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin vermiş olduğu ihlal kararlarının gereğinin yerine getirilmemesi üzerine yapılan başvurularda işin esasını inceliyoruz ve ihlal kararının niteliğine de bakarak eğer gerçekten ihlal kararının gereğini yerine getirilmediğini tespit ediyorsak ihlal kararı veriyoruz.

"BİZİM YETKİMİZ YOK"

Bizim, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ihlal kararlarının yerine getirilmesini temin etmeye yönelik yetkimiz yok. Dolayısıyla bu konudaki değerlendirmelerimiz de farklı yorumlanabiliyor.

"KARARLARIMIZLA DEĞERLENDİRME YAPILMALI"

O nedenle bu tür konularda kararlarımızla değerlendirme yapmanın daha doğru olacağını düşünüyorum."