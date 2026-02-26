Dünyanın en büyük mülteci kampı: Cox’s Bazar’da Arakanlı Müslümanlar

Türkiye dünyanın her yerinde mazlumun yanında...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu anlayışla şekillendirdiği dış politika sayesinde Türkiye çeyrek asırdır din, ırk, dil, mezhep ayırt etmeden her coğrafyada ihtiyaç sahibinin, ezilenin, hor görülenin imdadına yetişiyor.

Bu kapsamda Türkiye en dikkat çeken insani yüzünü Bangladeş'te gösteriyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK MÜLTECİ KAMPI

Zulümden kaçan milyonlarca Arakanlı müslüman Bangladeş'teki Cox’s Bazar'da yaşam savaşı veriyor.

Dünyanın en büyük mülteci kampı konumundaki bölgede 1.2 milyon insan hayatını devam ettiriyor.

Türkiye, burada Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) öncülüğünde hayati çalışmalar yapıyor.

Eğitimden tarıma, üretimden spora, sağlıktan sosyal yaşama birçok konuda gerek maddi gerekse teknik yardım Türkiye eliyle bölgeye ulaşıyor.

İnşa edilen yapılar, sağlanan teknik kadrolar milyonlarca insanın hayatına dokunuyor.

BİLAL ERDOĞAN'DAN RAMAZAN'DA ANLAMLI ZİYARET

İşte bu insani yardınları yerinde incelemek üzere İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan beraberindeki TİKA Başkanı Abdullah Eren ve eski milli futbolcu Mesut Özil ile birlikte bölgeye ziyaretlerde bulundu.

Ramazan'ın ilk gününü burada mazlum mültecilerle geçiren Erdoğan, ilk sahur ve iftarını da yine Müslüman mültecilerle yaptı.

GEZİ BELGESEL HALİNE GETİRİLDİ

Geziyi takip eden Adem Metan ise tüm temasları kayıt altına aldı.

Bölgede geniş çekimler yapan Metan gezi boyunca derlediklerini belgesel haline getirdi.

Metan'ın hazırladığı belgesel, "Merhamet-Bangladeş Cox’s Bazar’da Arakanlı Müslümanlar" adıyla YouTube kanalında yayınlandı.

BANGLADEŞ BELGESELİNİ YOUTUBE'DA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN