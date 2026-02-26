AYM Başkanı Özkaya: 2025 yılında 71 bin 175 başvuru sonuçlandırıldı

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya, Gölbaşı Vilayetler Evi’nde düzenlenen iftar programında 2025 yılı faaliyetlerini değerlendirdi. Özkaya, geçen yıl mahkemeye 64 bin 321 bireysel başvuru yapıldığını, 71 bin 175 başvurunun ise karara bağlandığını belirterek, “Yapılan başvuruları karşılama oranı yüzde 111 olarak gerçekleşti.” dedi.

Başvuruların önemine ve önceliklendirme kriterlerine de değinen Özkaya, şu ifadeleri kullandı:

Dosyalar ‘ilk gelen ilk çıkar’ ilkesine göre inceleniyor. Ancak acil, pilot ve çekirdek haklar gibi özel kategorilerde farklı sıralamalar uygulanabiliyor. Başvurucuların kimliği ya da niteliği gecikmeye neden olmuyor.

NORM DENETİMİNDE REKOR YIL

Özkaya, norm denetimi kapsamında 2025 yılında 277 başvuru yapıldığını, 278 başvurunun sonuçlandırıldığını ve 472 kuralın Anayasa uygunluk denetiminin tamamlandığını belirtti: "2025, norm denetimi açısından bugüne kadar en fazla dosyanın karara bağlandığı yıl oldu."

Ayrıca Özkaya, siyasi partilerin mali denetimi kapsamında 164 dosyanın sonuçlandırıldığını ve parti kapatma davalarına ilişkin 5 dosyanın derdest olduğunu açıkladı.

EVRENSEL HUKUK İLKELERİ VE ULUSLARARASI İŞ BİRLİKLERİ

Özkaya, AYM’nin incelemelerinde uluslararası hukuk standartlarının titizlikle takip edildiğini, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ve diğer ülke yüksek mahkemelerinin içtihatlarının dikkate alındığını söyledi.

Özkaya, uluslararası iş birliklerine de değinerek şunları söyledi:

32 ülkenin yüksek mahkemesiyle ikili anlaşmalar imzaladık. Sadece 2025’te Mısır, Azerbaycan, Cezayir, Irak, Malezya ve Togo ile anlaşmalarımızı yeniledik. Yaz okulu programlarımız kapsamında bugüne kadar 41 ülkeden 473 katılımcıyı ağırladık.

2025'TE BİREYSEL BAŞVURULARDA TOPLAM İSTATİSTİKLER

Özkaya, bireysel başvuru sisteminin 23 Eylül 2012’den 31 Aralık 2025’e kadar toplam 714 bin 774 başvuru aldığını ve bunların yaklaşık yüzde 87,2’sinin karara bağlandığını açıkladı. 91 bin 686 başvuru ise hâlen derdest durumda bulunuyor.

ÖZKAYA'DAN RAMAZAN MESAJI

Konuşmasının sonunda Ramazan ayının huzur ve bereket getirmesini temenni eden Özkaya, dünyada yaşanan zulümlerin ve insan hakları ihlallerinin son bulmasını diledi.