Ayşegül Doğan: Pervin Buldan kaza geçirdi, suikast yok

Haber Merkezi

Terörsüz Türkiye sürecinin en önemli aktörlerinden birisi olan DEM Partili Sırrı Süreyya Önder'in ölümü herkesi üzdü.

Önder'in vefatının ardından taziyeler devam ederken, önemli bir bilgi ortaya çıktı.

2 Nisan'da Önder'e suikast girişiminde bulunulduğu açıklandı.

Kamuoyuna yansıyan bilgiler üzerine dün DEM Parti'den açıklama yapıldı.

Bugün ise DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan hem Önder'e suikast girişimine ilişkin yeni detayları hem yine gündemde dolaşan Pervin Buldan'a yönelik suikast iddialarına dair doğruları açıkladı.

Doğan açıklamasında Pervin Buldan'a yönelik bir suikast girişimi olmadığını, sadece içinde bulunduğu aracın kaza geçirdiğini söyledi.

Doğan, bu kazanın Londra'da olduğunu, Buldan'ın ise daha sonrasında belirlenen çerçevede programına katıldığını belirtti.

PKK NE ZAMAN FESİH KARARINI DUYURACAK

Doğan ayrıca, "PKK'nin kongresini topladığını duyurması an meselesi" diyerek sürece dair de detay verdi.

PKK'nin kongresini topladığını duyurması an meselesi. Biz de bu tarihi adımı, bu tarihi kararı büyük bir ciddiyetle, önemle bekliyoruz. Bu önemli bir adım, sonrası da önemli olacak.

Ayşegül Doğan'ın açıklamasında öne çıkanlar şöyle;

"YÜREĞİ ELİNDE GEZDİ"

Hastane yatağında yatarken ve son vedasında, barış mümkün dedi. Bu bir ihtimal değil dedi artık. Türkiye hazır dedi. İsterse siyasette hazır, bu irade ve potansiyel var dedi. Barış için çabaladı.

"ANKARA'DA LASTİKLERİ YIRTACAK METAL OLDUĞUNU FARK ETMİŞ"

Suikast konusunu paylaşmak istiyorum. Söz konusu olan durum, 2 Nisan'da Ankara'da gerçekleşti. Sevgili Sırrı Süreyya Önder, lastikleri kontrol etmiş. Lastiklerde metal bir şey fark etmiş. Lastikleri yırtacak keskinlikte.



Akabinde Sevgili Önder hem partimize hem de yetkililere gerekli bilgilendirmeyi yaptı. Konunun hassasiyeti malumunuz. Söz konusu düzenek yetkililere teslim edildi.

"BU KONUNUN İSTİSMAR EDİLMESİNİ İSTEMEDİ"

Sayın Önder, bunun istismar edilmesini istemedi. Ondan açıklamadık. Kendisi kamuoyu ile paylaşmasını istemedi, kamuoyunu paniğe süreklemek istemedi, toplumsal kaygıları artırmak istemedik. Bu bir ihmalkarlık değildir, tedbirsizlik değildir. Düzenek makam aracına yerleştirildi.