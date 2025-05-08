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Haber Merkezi

Terörsüz Türkiye sürcinin en önemli aktörlerinden biri olan DEM Partili Sırrı Süreyya Önder'in ölümünün üzerinden günler geçti.

Taziyeler devam ederken Önder'e ilişkin önemli bir bilgi ortaya çıktı.

2 Nisan'da Önder'e suikast girişiminde bulunulduğu açıklandı.

Kamuoyuna yansıyan bilgiler üzerine DEM Parti'den açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, 2 Nisan tarihinde, otopark görevlisinin Önder’in aracını kullanırken lastiklerden gelen sesten şüphelenmesi üzerine araç servise götürdüğü ve aracın arka kısmında lastiği patlatabilecek demirden yapılmış bir düzenek bulunduğu belirtildi.

Önder ile son görüşmeyi gerçekleştiren Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Önder'in bu girişimi kendisine söylediğini açıkladı.

"BANA DÜZENEĞİN FOTOĞRAFINI GÖSTERDİ"

CNN Türk'te canlı yayına katılan Perinçek, Önder ile o görüşmesini anlattı.

Perinçek şu ifadeleri kullandı:

Öcalan, Sırrı Süreyya ve Pervin Buldan'a 'sizi ABD ve İsrail öldürebilir' demiş. Bunu anlattı. Zaten dedi bana da bir suikast planlanmış, arabamın lastiğini kesecek bir düzenek yapılmış' dedi ve telefonu çıkarttı fotoğrafı gösterdi. 'Ben zaten ölümü göze almışım' dedi.

KESİCİ METAL BİR AKSAM

Bir demir aksam gördük. Kesici bir parça. Bir demir bir metal. 'Bunu güvenlik birimlerine verdik ilgileniyorlar' dedi.

"BOMBA DEĞİL KESİCİ BİR DÜZENEK"

Aracındaki düzeneğin resmini gösterdi. Bir bomba değil kesici bir düzenek. Araba yürüdüğü zaman bir süre sonra arabanın lastiğini patlatacak bir sistem. Zaten 'bana karşı böyle şeyler de var, Öcalan beni uyardı' dedi.