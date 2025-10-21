Aziz İhsan Aktaş iddianamesinden ayrıntılar: 2024 seçimi öncesi Ekrem İmamoğlu'na rüşvet verdi

CHP'li belediyeleri haraca bağlayan Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü'ne yönelik iddianame hazırlandı.

Aziz İhsan Aktaş liderliğinde yönetildiği öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütü tarafından, aralarında 7 belediye başkanının da bulunduğu bazı kişilere rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edilmesi iddiasına yönelik 200 şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 579 sayfalık iddianamede, detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

EMİR KOMUTA ZİNCİRİ

Hazırlanan iddianamede; şüpheli Aktaş ile örgüt yöneticilerine mutlak bir bağlılık ve itaatin bulunduğu, verdikleri talimatlara harfiyen uyulduğu, örgüt içinde çok iyi işleyen bir iletişim ile savunma ve bilgi toplama sistematiğin, örgütsel farkındalık ve bilincin bulunduğu, örgütün yöneticisi Baki Nugay'la örgüt mensupları arasındaki emir ve komuta zincirinin şirketlerde gizli ortak olmasından dolayı yumuşak/sert bir yapıda olduğunun anlaşıldığı kaydedildi.

AKRABALARINA KAĞIT ÜSTÜ YETKİLER VEREREK BÜYÜDÜ

Şüpheliler Aziz İhsan Aktaş, Yusuf Yadoğlu ve Baki Nugay'ın hukuki ve ticari bilgisi olmayan çalışanlarına kağıt üzerinde yetkiler vererek kendilerine alan açarak büyümeye çalıştıklarının aktarıldığı iddianamede, kişilerin resmi kayıtlarda şirketler bazında birbirleriyle ilişkilerinin olmadığı gözükse de süreç içerisinde almış oldukları roller, yönlendirdikleri kişiler ve çalışanların maddi durumlarından (işçi konumunda olmalarından) faydalanıp para karşılığında ikna yöntemini kullanarak, planlı şekilde kuracakları yapının temellerini attıkları, Aktaş'ın akrabaları üzerinden örgütü doğrudan yönettiği, şirketlerin yönetimini devralan şahısların ise mali profil ve çalışma bilgisi bakımından yeterli olmadığı gibi şirket kurma, yönetme veya kurulan bu şirketlerde kısa zamanda bu kadar iş alabilme tecrübe ve yeterliliklerine sahip olmadığı ifade edildi.

SEÇİMLERDEN ÖNCE İHALE ALMAK İÇİN İMAMOĞLU'NA RÜŞVET VERDİ

İddianamede; şüpheli Aktaş'ın kurduğu sistemin devam etmesi için daha fazla ihale almak amacıyla 2024'teki yerel seçimlerden önce CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat aracılığıyla Ekrem İmamoğlu'na para, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'ya araç ve para, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'e araç desteği ve Beşiktaş Belediyesi yöneticilerine nakit para ile araç olarak rüşvet verdiği, Baki Aydöner, Hakan Bahçetepe gibi CHP'li bazı siyasilere kullanmaları için araç tahsis ettiği ve bu şekilde adları geçen belediyelerde ihale aldığı veya almak istediği kaydedildi.

GİZLİ KALMAYA ÖZEN GÖSTERDİ

İddianamede, ayrıca suç örgütü bünyesinde kurulan firmaların, ihale sisteminde suç işleme amaçlarını etkin kullandıkları, şüphelilerin ihale aldıkları kurumlar ile bu kurumlardan sorumlu yönetici ve çalışanlarla kurdukları rüşvet ilişkisi sayesinde diğer firmaları egale ederek ilgili kurumda kontrolü eline geçirdikleri belirtildi. Şüpheli Aktaş'ın kendisine yapılan operasyona kadar kamuoyu tarafından isminin bilinmediği, fotoğrafının dahi internette bulunmadığı dikkate alındığında gizli kalmaya, bilinmemeye özen gösterdiğinin değerlendirildiği aktarıldı.

İDDİANAMEDE 63 EYLEME YER VERİLDİ

Hazırlanan iddianamede, örgütün 63 ayrı eylemine yer verildi. Eylemlerde yer alan ihalelere ilişkin sahte teklifler hazırlandığı, sahte olduğu bilinen tekliflerin esas alınarak yaklaşık maliyet hazırlandığı, yaklaşık maliyetin gizliliği, eşitlik ve rekabet ilkelerini ortadan kaldırmak suretiyle fesat karıştırılan ihalenin şüpheli Aktaş ile Baki Nugay'a ait firmanın almasının sağlandığı, şüpheli Rıza Akpolat'ın da ihale süreçlerini koordine ettiği aktarıldı.