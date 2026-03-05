Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun diplomatik mesaisine devam ediyor.

Geçtiğimiz saatlerde Malezya Başbakanı ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, dakikalar önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeleri de ele alan iki lider; İran'dan ateşlenen ve Azerbaycan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'de havalimanına düşen İHA saldırısı hakkında da değerlendirmede bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, NAHÇIVAN'A YÖNELİK SALDIRIYI KINADI

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Liderler Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne yönelik saldırıyı ele aldı.



Cumhurbaşkanımız görüşmede, insansız hava araçları ile yapılan saldırıyı kınarken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’e ve kardeş Azerbaycan halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

NAHÇIVAN'DAKİ İHA SALDIRISI

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İran topraklarından İHA'larla saldırılar düzenlendiğini duyurmuştu.

İHA'lardan biri Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki uluslararası havalimanına, diğeri ise Şekerabad köyündeki okul binasının yakınına düşmüştü.

Saldırılarda havalimanı binası zarar görmüş ve dört sivil yaralanmıştı.

İran'ın Bakü Büyükelçisi Mücteba Dermiçilu, Dışişleri Bakanlığına çağrılmış ve protesto notası verilmişti.