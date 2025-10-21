Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında iki belediyeye daha inceleme

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında son dakika gelişmesi...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada, suç örgütüne ait firmaların Kütahya ve Isparta Belediyelerinden aldığı ihale dosyalarının temini için ilgili yerdeki Cumhuriyet Başsavcılıklarına talimat yazıldığı belirtildi.

Açıklamada, soruşturmanın genişletilerek devam ettiği bildirildi.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

Başsavcılıkça, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği, ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladıkları iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Soruşturmada ilk olarak, görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 47 şüpheli hakkında 13 Ocak'ta "suç örgütü kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olmak", "rüşvet verme", "ihaleye fesat karıştırmak", "edimin ifasına fesat karıştırmak", "vergi usul kanununa muhalefet" ve "mal varlığı değerlerini aklamak" suçlarından gözaltı kararı verildi.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDILAR

Devam eden soruşturma kapsamında düzenlenen diğer operasyonlarda da görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile bazı belediyelerin üst düzey yöneticileri ile çalışanları ve iş insanları gözaltına alınmalarının ardından tutuklandı.

Şüphelilerin bazıları hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandı.

"RÜŞVET" İDDİALARI

Soruşturma kapsamında iddianamede "rüşvet" iddiaları ile ilgili şu ifadeler yer aldı:

Aziz İhsan Aktaş, kurduğu sistemin devam etmesi için daha fazla ihale almak maksadıyla 2024'teki yerel seçimlerden önce CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat aracılığıyla Ekrem İmamoğlu'na para, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'ya araç ve para, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'e araç desteği, Beşiktaş Belediyesi yöneticilerine nakit para, araç olarak rüşvet vermiş, Baki Aydöner, Hakan Bahçetepe gibi CHP'li bazı siyasilere kullanmaları için araç tahsis etmiştir. Bu şekilde adları geçen belediyelerde ihale almış/almak istemiştir.

Şüphelilerden Baki Nugay'ın Aktaş'ın gizli ortağı olduğu ifade edilen iddianamede, hukuki yaptırımlara maruz kalmamak adına resmi ortaklık yapmadığı, örgüt elebaşıyla birlikte hareket ettiği, gizli ortaklık yapması nedeniyle mali profili ile şirket/sigorta kayıtlarının uyumsuz olduğu kaydedildi.

CHP MİLLETVEKİLİ KARABAT VE BULUT'UN PARA ALDIĞI İDDİASI

Şüpheli Ümit Gözütok'un örgüt üyesi Ömer Güngör'le birlikte CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'a teslim edilmek üzere şüpheli Sırrı Küçük'e 5 milyon lira teslim ettiği kaydedilen iddianamede, Gözütok'un bu bakımdan Aktaş için önem arz eden kişilerden olduğuna ilişkin tespit yapıldı.

Ayrıca, Seyhan Belediyesi'nde suç örgütüne ait firmaların aldığı ihaleler kapsamında Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'a, Oya Tekin'in eşi Celal Tekin aracılığıyla 1.000.000 dolar verdiği de iddianamede yer aldı.

HAKLARINDA FEZLEKE DÜZENLENDİ

Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut hakkında "Rüşvet alma" suçundan fezleke düzenlendi. Fezleke yetkisizlikle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.