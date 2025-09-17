Bakan açıkladı: SGK geri ödeme listesine 64 ilaç eklendi! İşte o ilaçlar

Türkiye’de sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak ve vatandaşların ilaç yükünü hafifletmek amacıyla yürütülen çalışmalar, yeni bir kararla taçlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından önemli bir adım atıldığını duyurdu.

Buna göre aralarında KOAH, diyabet ve kronik rahatsızlıklarda kullanılan ilaçların da bulunduğu, 51’i yerli üretim olmak üzere toplam 64 ilaç daha geri ödeme listesine eklendi.

Bu gelişme, özellikle kronik hastalıklarla mücadele eden milyonlarca vatandaş için büyük bir kolaylık anlamına geliyor.

BU İLAÇLAR GERİ ÖDEME KAPSAMINA ALINDI

SGK geri ödeme kapsamına alınan 64 yeni ilaçla birlikte artık hastalar, tedavilerinde kullanılan bu ilaçları daha düşük maliyetle ya da hiçbir ek ücret ödemeden temin edebilecek.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geri ödeme listesine eklenen ilaçları paylaştı.

İlgili açıklamada, "Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından 64 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. 5 kan ürünü, 3 KOAH ilacı, 4 diyabet ilacı, 4 alerji aşısı, 4 antibiyotik, 1 biyobenzer göz içi uygulanan ilaç başta olmak üzere 51 adedi yerli üretim ilaçlar ile sağlıkta yerli ve milli üretimle güçlenmeye devam ediyoruz. Milletimize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerine yer verildi.