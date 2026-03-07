Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Pakistanlı mevkidaşı ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistan Savunma Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asim Munir ile telefon görüşmesi yaptı.

BÖLGESEL GELİŞMELER DEĞERLENDİRİLDİ

Görüşmede Türkiye ile Pakistan arasındaki askeri iş birliği başta olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel güvenlik konularına ilişkin değerlendirmelerde bulunuld