DMM: Savaşa hazırlık iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır

Orta Doğu savaş ateşiyle kavruluyor...

28 Şubat'ta ABD-İsrail İran arasında başlayan savaş hızla çevre coğrafyalara yayıldı.

HAYATINI KAYBEDEN İNSANLARIN SAYISI ARTIYOR

Her geçen dakika yeni bilgiler ve yeni açıklamalar gelirken hayatını kaybeden insanların sayısı da günden güne artıyor.

Bu kapsamda, DMM asılsız iddiaların önüne geçmek adına sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklamada bulundu.

"SAVAŞA HAZIRLIK İDDİALARI GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında, bakanlıklara yapılan Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanı atamalarının, bölgesel gelişmeler gerekçe gösterilerek bir savaşa hazırlık olduğu yönünde ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bakanlıkların merkez teşkilatlarında ihdas edilen ve atamaları gerçekleştirilen bu kadrolar, 16 Ekim 2025 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile afet ve acil durumlara hazırlık, sivil savunma faaliyetleri ile seferberlik hallerine ilişkin süreçlerde kamu kurumları arasında koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla oluşturulmuştur.

"KAMUOYUNU PANİK VE KORKUYA DÜŞÜREN İÇERİKLERE İTİBAR ETMEYİN"

Bu düzenleme, kamu yönetiminde kriz yönetimi kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal yapılanmanın bir parçasıdır. Dolayısıyla söz konusu atamalar, iddia edildiği gibi herhangi bir savaş hazırlığına işaret etmemekte; afet, acil durum ve sivil savunma alanlarında kurumlar arası eşgüdümü güçlendirmeyi amaçlayan önceden planlanan kurumsal bir düzenlemenin uygulanmasından ibarettir. Kamuoyunun, korku ve panik oluşturmayı amaçlayan manipülatif ve gerçek dışı içeriklere itibar etmemesi önemle rica olunur" denildi.