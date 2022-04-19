Bekir Bozdağ'ın korona testi negatife döndü

Bakan Bozdağ, geçtiğimiz hafta yakalandığı koronavirüsü atlattığını açıkladı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, geçtiğimiz hafta koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

7 gün karantinada kalan Bakan Bozdağ, koronavirüsü atlattığını bildirdi.

Twitter'dan açıklama yapan Bakan Bozdağ, kendisine geçmiş olsun dileklerini iletenlere teşekkür etti.

"Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin"

Bakan Bozdağ'ın yaptığı açıklamada, "Koronavirüs test sonucum negatife döndü, elhamdülillah. Şifa veren Rabbime şükürler olsun. 'Geçmiş olsun' dileklerini ileten ve dua eden herkese teşekkür ediyorum. Rabbim, Şafi ismi şerifi ile tüm hastalarımıza şifa versin" ifadeleri yer aldı.