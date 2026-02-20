Murat Kurum: Asrın İnşası’ndaki tecrübemizi 81 ile yayacağız

Gaziantep'te TOKİ'nin "Ev Sahibi Türkiye" kura çekimine katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, açıklamalarda buluntu.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları:

"HER MİLLETİN KALDIRAMAYACAĞI ÇETİN BİR SINAV YAŞADIK"

İktidarlarımız boyunca şehrimizin geleceğini kuşatan eserler yaptık.

6 Şubat sabahı koşarak geldiğimiz ilk yer Nurdağı'mızdı. Depremde neredeyse ilçemizin tamamı yıkılmıştı. Aynı şekilde İslahiye de büyük ölçüde zarar görmüştü.



Gaziantep de dahil olmak üzere 11 ilde, her milletin kaldıramayacağı çetin bir sınav yaşadık. Ancak gecikmeye mahal vermeden depremden sonra 46. günde ilk yuvalarımızın temellerini burada attık.

"455 BİN KONUTU ALNIMIZIN AKIYLA TAMAMLADIK"

Umutla, azimle kararlılıkla çalışarak acının içinden yarınlarımızı, evlatlarımızın geleceğini çekip çıkardık. Gaziantep evimiz oldu. 10 ilimize buradan koştuk. 11 ilimizin yarınlarına sağlam temelleri buradan attık. Antep’te 31 bin, deprem bölgemizin tamamında 45 bin, yine köy konutu olmak üzere dükkanlarıyla, parklarıyla, bahçeleriyle toplamda 455 bin konutu alnımızın akıyla tamamladık.

"UMUTLAR, YIKINTILARIN ALTINDA KALMAMIŞTIR"

Bu süreçte Rabbime hep dua ettim, 'Allah'ım bu kardeşlerimizi kimseye muhtaç etme, bizleri de onların karşısında mahcup eyleme' dedim. Bugün burada görüyorum ki, duamız yerde kalmamıştır. Umutlar yıkıntıların altında kalmamıştır. Karşımda yükselen yuvaları gördükçe, evlerin ışıkları yandıkça içimiz huzur oluyor.



Şu anda saatte 23, günde 550 konut üretecek tecrübeye, birikime ve azme sahip Türkiye'den başka bir ülkeden söz dahi edilemez.

ÖDEME KOŞULLARI

455 bin konutun 351 milyar liralık altyapı bedelini tamamen biz karşılıyoruz. Konut fiyatlarında yüzde 50 indirim yapıyoruz. 2 yıl ödeme alınmayacak. 18 yıl sabit taksitle ödeme yapılacak. Vatandaşlarımız 8 bin 750 lira sabit taksitle ev sahibi olacak.

"TECRÜBEMİZİ 81 İLİMİZE YAYMAK İSTİYORUZ"

Sadece konutta değil; çarşısıyla, meydanıyla, sosyal donatılarıyla bütüncül bir şekilde yeniden inşa seferberliğini tamamladık.



Siz bize sahip çıktığınız sürece bu milletin başını yere eğdirmeyeceğiz. Bir dakika bile durmuyoruz. Asrın İnşası’ndaki tecrübemizi 81 ilimize yaymak istiyoruz. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini hayata geçiriyoruz.

"ÇÖP KUTUSU GÖNDERMEKLE ÖVÜNÜYORLAR"

Biz lafla değil eserle konuşuyoruz. Siz temel atmadan biz anahtar teslim ederiz. Deprem bölgesine çöp kutusu göndermekle övünüyorlar, 455 bin konutu beğenmiyorlar. Biz yapar bitirir, milletimizle o evlerde çay içeriz.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NI ŞEHİRLERİN YÜZYILI YAPACAĞIZ"

2028’de Yeniden Cumhurbaşkanımızı Başkan yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hizmet etmeye devam edeceğiz. Hedefimiz; şehirlerimizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak. Türkiye Yüzyılı’nı şehirlerin yüzyılı yapacağız.