Bakan Uraloğlu açıkladı: BTK ile Türk Telekom arasındaki anlaşma 2050'ye kadar uzatıldı

Türkiye'nin dijital yolculuğunda tarihi adım...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Türk Telekom arasında varılan anlaşmayla Türk Telekom’un sabit hizmetler imtiyazının 2050 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

EKONOMİYE 20 MİLYAR DOLARLIK KATKI

Türkiye'nin sabit hizmetler altyapısı imtiyazı ile büyük bir titizlik ve hassasiyetle yürütülen çalışmalar ile sonuçlandırıldığını belirten Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

Yapılan anlaşma, belirlenen imtiyaz süresi boyunca yapılacak olan sabit altyapı ve hizmet yatırımları ile birlikte ülke ekonomisine 20 milyar dolarlık doğrudan katkı sağlayacak.

"DİJİTALLEŞME YOLCULUĞUNA BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK"

Türk Telekom’un hisselerinin yüzde 25’inin Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, yüzde 60’ının ise Türkiye Varlık Fonu’na ait olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, "Türk Telekom’un sabit iletişim altyapısı aynı zamanda Türkiye’nin altyapısıdır. Bu nedenle Türk Telekom’un yaptığı her yatırım, doğrudan Türkiye’nin kazanımıdır" dedi..

"YENİ DÖNEM DİJİTAL DÖNÜŞÜMDE ÜLKEMİZİ GELECEĞE TAŞIYACAK MİHENK TAŞI OLACAKTIR"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından da açıklama yapan Bakan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı: