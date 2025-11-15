Balıkesir'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Balıkesir bir kez daha sallandı.

Merkez üssü Sındırgı olan bir deprem meydana geldi.

SINDIRGI'DA 4.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA

Sık sık sarsıntılar kaydedilen ilçede 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Depremin derinliği 12.11 kilometre olarak ölçüldü.

SARSINTI 11.46'DA KAYDEDİLDİ

Deprem gerçeğini bir kez daha hatırlatan sarsıntıyı paylaşan AFAD, depremin saat 11.46'da meydana geldiğini aktardı.

Yaşanan afetin ardından bir olumsuz olup olmadığına dair ise henüz bir açıklama yapılmadı.