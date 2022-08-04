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- Saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
- 04.08.2022 - 09:56
- Güncelleme : 04.08.2022 - 10:10
Operasyon bölgelerinde teröre geçit yok.
Kahraman Türk askerleri, teröristler tarafından düzenlenen saldırı girişimine engel olmaya devam ediyor.
Son olarak güvenlik güçlerinin Barış Pınarı bölgesinde teröristlere yönelik önleyici operasyonların devam ettiği aktarıldı.
2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
"Önleyici operasyonlara devam ediyor"
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
MSB:" Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik önleyici operasyonlara devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."