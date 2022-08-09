Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Türk askeri başarılı operasyonlarıyla terör örgütüne darbe vurmaya devam ediyor.

Son olarak Suriye'nin kuzeyinde teröristlerin saldırılarına karşılık veren güvenlik güçleri, başarılı bir sonuç elde etti.

Canları uğruna vatanı korumaya devam eden Mehmetçik, saldırı hazırlığındaki teröristlere engel oldu.

7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından paylaşılan bilgilerde, 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 7 terörist etkisiz hale getirildi VİDEO

"Saldırı girişimlerini karşılıksız bırakmadık"

Açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

"Suriye’nin kuzeyinde; teröristlerin saldırı girişimlerini karşılıksız bırakmadık, bırakmayacağız! Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi."







