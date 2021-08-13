"Bartın, Sinop ve Kastamonu'ya 10 milyon liralık kaynak aktarıldı"

"Bartın, Sinop ve Kastamonu'ya 10 milyon liralık kaynak aktarıldı"

Bakan Yanık, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Bartın, Kastamonu ve Sinop illerine toplamda 10 milyon liralık kaynak aktarıldığını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Karadeniz’de yaşanan sel felaketi kapsamında bölgeye yapılan sosyal yardımlara ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

3’üncü seviye afet bölgesi ilan edilen Kastamonu, Bartın ve Sinop illerinde hayatını kaybeden vatandaşların ailesine başsağlığı dileyen Bakan Yanık, Bartın’a 2 milyon lira, Sinop’a 3 milyon lira, Kastamonu’ya ise 5 milyon lira olmak üzere toplamda 10 milyon liralık kaynak aktarımı sağlandığını ifade etti.

Bakan Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Başta Kastamonu olmak üzere Batı Karadeniz’i etkileyen sel felaketi 3. Seviye (Ulusal) afet ilan edilmiştir. Bu afette hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum.





“AFETLE MÜCADELE ÇALIŞMALARI, 28 AYRI ÇALIŞMA GRUBU İLE YÜRÜTÜLMEKTEDİR”

Afetin meydana geldiği ilk saatlerde, Bakanlığımızın ana görevlerinden olan sosyal yardımlarımız kapsamında Bartın’a 2 milyon TL, Sinop’a 3 milyon TL ve Kastamonu’ya 5 milyon TL olmak üzere 3 ilimize toplam 10 milyon TL tutarında kaynak aktarımı sağlanmıştır. Afetle mücadele çalışmaları, Türkiye Afet Müdahale Planı’na (TAMP) göre AFAD koordinasyonunda, afetin ilk anından itibaren oluşturulan 28 ayrı çalışma grubu ile yürütülmektedir. 28 çalışma grubunun her biri için koordinasyondan sorumlu kurumlar TAMP’a göre belirlenmiştir.

ANA ÇÖZÜM ORTAĞI ÇALIŞMA GRUPLARI

Bakanlığımız bu çalışma gruplarının 2’sinde Ana Çözüm Ortağı, 3’ünde ise Destek Çözüm Ortağı olarak konumlanmıştır.

Ana Çözüm Ortağı olduğumuz çalışma grupları;

1) Psikososyal Destek Hizmet Grubu

2) Ayni Bağış Depo Yönetimi ve Dağıtım Hizmet Grubu

DESTEK ÇÖZÜM ORTAĞI ÇALIŞMA GRUPLARI

Destek Çözüm Ortağı olduğumuz çalışma grupları;

1) Tahliye Yerleştirme ve Planlama Hizmet Grubu

2) Barınma Hizmet Grubu

3) Beslenme Hizmet Grubu’dur.

“AFETİN YARALARININ SARILMASINDA KİLİT ROL ÜSTLENMEKTEDİR”

Bakanlığımız bu çalışma grupları çerçevesinde afetzedelerin barınma ve gıda gibi en akut ihtiyaçlarının tedarikinde aktif görev alırken, psikososyal destek hizmeti ile de afetin yaralarının sarılmasında kilit rol üstlenmektedir.

“PSİKOSOSYAL DESTEK HİZMET GRUBU, HİZMET VERMEYE BAŞLAMIŞTIR”

Psikososyal Destek Hizmet Grubumuz dün itibarıyla arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığı noktalarda vatandaşlarımıza hizmet vermeye başlamıştır.

“PERSONELİMİZ 7/24 ESASINA GÖRE AFAD ACİL DURUM MERKEZİ’NDE GÖREVE BAŞLAMIŞTIR”

Bakanlığımızın sorumlu olduğu Ayni Bağış Depo Yönetimi ve Dağıtım Çalışma Grubu faaliyete geçirilerek, personelimiz 7/24 esasına göre AFAD Acil Durum Merkezi’nde göreve başlamıştır.

Türkiye, afet ile mücadele alanındaki birikimini ve yetkinliğini TAMP gibi detaylı, teknik ve etkili bir plan ile ortaya koymuş ve uygulamaktadır.

Devletimizin tüm kurumları bu plan çerçevesinde afetin ilk dakikasından itibaren organize olmakta ve sahaya inmektedir.

Psikososyal destek grubumuz Kırmızı Yelekliler her zaman olduğu gibi hayatın normale dönmesi için afetzedelere el uzatmaya devam edecektir.

“PERSONELİMİZ FEDAKARCA VE ÖZVERİLİ ŞEKİLDE TEMEL VE ACİL İHTİYAÇLARI KARŞILAMAKTADIR”

Hem sosyal yardımlardan hem de ayni bağış ve depo yönetiminden sorumlu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızdaki personelimiz fedakarca ve özverili şekilde temel ve acil ihtiyaçları karşılamaktadır.

Afet bölgelerinde gece gündüz demeden görev alan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi iletirim.”