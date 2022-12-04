Bartın'da Madenci Anıtı'na çelenk bırakıldı

Amasra ilçesinde 4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla Madenci Anıtı'na çelenk bırakıldı.

GMİS Amasra Şube Başkanlığı'nca 4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

14 Ekim'de meydana gelen grizu faciasında hayatını kaybeden 42 işçi için Amasra'daki Madenci Anıtı'na çelenk bırakıldı.

"Yoğun bakımda 4 kardeşimiz var"

Burada basın açıklaması yapan Amasra Şube Başkanı Ümit Çınar, "Bugünümüzü çok neşeli daha güzel kutlamak isterdik ama canımız yandı. 42 tane kardeşimizi kaybetmenin acısını yüreğimizde hala taşıyoruz. Bu konuda ihmali olanlar, cezalarını çekene kadar yaşamaya devam edeceğiz. İstanbul'da, yoğun bakımda 4 kardeşimiz var; buradan acil şifalar diliyoruz. Rabbim onları inşallah tez zamanda aramıza kavuşturacak." dedi.

"Bu işin peşinde olacağız"

Soruşturma ilişkin de konuşan Çınar, "Buradan şehit ailelerine de seslenmek istiyorum. Şehitlerimizin geride bırakmış oldukları evlatlarımızın devamlı yanlarında olacağız. Bu işin sorumlularını bulana kadar yanınızdayız. En ufak şüpheleri, kuşkuları olmasın. Bu zamana kadar biraz sessiz kalmamızın en büyük nedenlerinden biri; savcılarımızın işlerini daha şeffaf yapmaları içindi. Savcımız, hakimimiz, emniyetimiz bu işin sorumlularını bulacak. Burada madenci kardeşlerimiz var. Hepsi ifadelerini verecek. Ne biliyorsa; net tavırlarla bu işin ifadelerini verecekler. Bu işin peşinde olacağız, bundan kimsenin kuşkusu olmasın." diye konuştu.