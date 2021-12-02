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    Başakşehir'de de etkisini gösteren lodos çatıyı uçurdu

    İstanbul genelinde etkisini gösteren lodos, Başakşehir'deki binanın çatısını uçurdu. Savrulan çatı ise otomobillerin üzerine düştü.
    • DHA
    • 02.12.2021 - 10:42
    • Güncelleme : 02.12.2021 - 10:57
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    Başakşehir'de de etkisini gösteren lodos çatıyı uçurdu

    Pazartesi günü etkisini gösteren lodostan yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Tüm şehirde yoğun etki gösteren lodos, Başakşehir'de de yürekleri ağza getirdi.

    ÇATI ARABALARIN ÜZERİNE UÇTU

    Başakşehir'deki binada, şiddetli fırtına nedeniyle çatı uçtu. Bu etkiyle savrulan çatı, sokakta bulunan otomobillerin üzerine düştü.

    Başakşehir de de etkisini gösteren lodos çatıyı uçurdu #1

    O ANLAR KAMERADA

    Şans eseri olayda yaralanan olmazken, çatının uçma anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

    Başakşehir'de etki gösteren lodos çatıyı uçurdu VİDEO

    Başakşehir de de etkisini gösteren lodos çatıyı uçurdu #2

    Başakşehir de de etkisini gösteren lodos çatıyı uçurdu #3

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