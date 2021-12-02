Başakşehir'de de etkisini gösteren lodos çatıyı uçurdu

Başakşehir'de de etkisini gösteren lodos çatıyı uçurdu

İstanbul genelinde etkisini gösteren lodos, Başakşehir'deki binanın çatısını uçurdu. Savrulan çatı ise otomobillerin üzerine düştü.

Pazartesi günü etkisini gösteren lodostan yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Tüm şehirde yoğun etki gösteren lodos, Başakşehir'de de yürekleri ağza getirdi.

ÇATI ARABALARIN ÜZERİNE UÇTU

Başakşehir'deki binada, şiddetli fırtına nedeniyle çatı uçtu. Bu etkiyle savrulan çatı, sokakta bulunan otomobillerin üzerine düştü.

O ANLAR KAMERADA

Şans eseri olayda yaralanan olmazken, çatının uçma anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Başakşehir'de etki gösteren lodos çatıyı uçurdu VİDEO





