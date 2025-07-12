Başkan Erdoğan'ın bayrak asma çağrısına Bağcılar’dan güçlü destek

Terörsüz Türkiye süreci başladı...

PKK'nın silah bırakması ile kritik bir dönüm noktası yaşanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam’da düzenlenen AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın açılışında önemli mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada Terörsüz Türkiye projesi kapsamında 85 milyona bayrak çağrısı yaptı.

"TÜRKİYE'NİN HER HANESİ AY YILDIZLI BAYRAĞIMIZLA DONATILMALIDIR"

Terör örgütünün kendini feshettiğini açıklayan Erdoğan, “Bırakınız tedirgin olmayı, milletimizin her ferdi bu tablodan dolayı sevinmeli, bayram etmeli, Türkiye’nin her hanesi ay yıldızlı bayrağımızla donatılmalıdır” ifadelerini kullandı.

BAĞCILAR BAYRAKLARLA SÜSLENDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısının ardından Bağcılar Belediyesi hızla harekete geçti. İlçedeki ana arterler, meydanlar ve caddeler bayraklarla süslenirken, belediye binası başta olmak üzere bağlı tüm tesislerin girişlerine de Türk bayrakları asıldı.

İlçe genelinde oluşturulan görsel atmosfer, vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE İDEALİNİ HEP BİRLİKTE GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerinin; birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunu pekiştiren tarihi bir mesaj olduğunu söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, şöyle dedi: